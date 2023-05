DIRETTA/ Juventus Napoli Primavera (risultato 0-0) streaming video tv: si gioca, via!

DIRETTA JUVENTUS NAPOLI PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Mancano pochi istanti alla diretta di Juventus Napoli Primavera. Prosegue il periodo complicato per i giovani bianconeri, che hanno vinto solo due delle ultime 10 partite ma se non altro sono riusciti a pareggiare sul campo della capolista Lecce: i punti in trasferta mancavano dal 24 febbraio (1-1 contro l’Atalanta), la vittoria fuori casa è lontana un’altra settimana – contro l’Udinese – qui se non altro siamo sul campo amico dove la Juventus ha perso soltanto tre volte (totale di 28 punti) centrando 34 gol e incassandone 20, molti meno dei 33 subiti in trasferta.

Il Napoli, che aveva eliminato i bianconeri negli ottavi della Coppa Italia Primavera, non vince da tre giornate (un punto) ma ha ottenuto tre successi nelle ultime otto partite, in qualche modo rilanciando le sue ambizioni di salvezza immediata; fuori casa ha vinto tre partite a fronte di 4 pareggi e ben 8 sconfitte, il piatto piange soprattutto in attacco perché i gol esterni in 15 partite sono appena 11. Adesso possiamo finalmente metterci comodi e valutare quello che succederà sul terreno di gioco: qui è davvero tuto pronto, la parola passa ai protagonisti perché la diretta di Juventus Napoli Primavera prende il via! (agg. di Claudio Franceschini)

JUVENTUS NAPOLI PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Napoli Primavera verrà trasmessa su Sportitalia: canale 60 del digitale terrestre. L’alternativa per la visione di questo match del campionato 1 riguarda la possibilità della diretta streaming video, come ormai sappiamo: senza costi aggiuntivi potrete utilizzare apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e con essi visitare il sito ufficiale www.sportitalia.com oppure installare la relativa app Sportitalia.

GRANDE SFIDA!

Juventus Napoli, in diretta sabato 13 maggio 2023 alle ore 11.00 presso lo Juventus Training Center di Vinovo, sarà una sfida valida per la 31^ giornata del campionato Primavera 1. Bianconeri più che mai in corsa per i play off, dopo la vittoria sulla Roma è arrivato un pari sul campo della capolista Lecce che ha permesso alla Juventus di agganciare il Frosinone al sesto posto a quota 47 punti e di candidarsi più che mai per la post season.

Il pareggio interno contro il Milan non ha migliorato la situazione di un Napoli che appare ormai rassegnato ai play out, terzultimo senza pericolo di retrocessione diretta ma a -7 da Bologna e Cagliari e conseguentemente dalla possibilità di uscire dalla zona play out, mentre l’Atalanta quartultima è lontana 3 lunghezze. All’andata il Napoli ha avuto la meglio sulla Juventus battendola 2-1, stesso risultato in favore dei partenopei nell’ultimo precedente in casa dei bianconeri, disputato il 18 settembre 2021.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS NAPOLI PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Juventus Napoli Primavera, match che andrà in scena allo Juventus Training Center di Vinovo. Per la Juventus, Paolo Montero schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Vinarcik; Bassino, Citi, Nzouango; Maressa, Hasa, Nonge, Moruzzi; Anghelè, Mancini, Mbangula. Risponderà il Napoli allenato da Nicolò Frustalupi con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Boffelli; Obaretin, Hysaj, D’Avino; Marchisano, Alastuey Gioielli, Acampa; Spavone, Iaccarino; Sahli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE JUVENTUS NAPOLI PRIMAVERA

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Juventus Napoli Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria della Juventus con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.10, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo del Napoli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.60.











