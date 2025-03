DIRETTA JUVENTUS NEXT GEN ALTAMURA, ORA NON BISOGNA PERDERE COLPI

E’ prevista per sabato 8 marzo 2025 alle ore 17:30 la diretta Juventus Next Gen Altamura. Presso lo Stadio Vittorio Pozzo di Biella i giovani bianconeri hanno bisogno di tornare in serie positiva dopo esser stati battuti dall’Avellino, seconda forza del campionato, se vogliono evitare di essere scavalcati dai diretti rivali della trentesima giornata. I piemontesi sono infatti quattordicesimi con trentasei punti, gli stessi sin qui ottenuti pure dal Foggia e dalla Cavese, mentre i pugliesi inseguono in quindicesima posizione con i loro trentacinque punti, solo quattro in più rispetto alla zona retrocessione.

E’ dunque molto importante che anche gli ospiti non perdano terreno prezioso lasciandosi avvicinare dalle inseguitrici e venire nuovamente risucchiati nella lotta per mantenere la categoria anche nella prossima stagione. I biancorossi arrivano da tre pareggi consecutivi, l’ultimo dei quali conquistato proprio contro il Latina che si trova alle sue spalle ed in caso di vittoria potrebbero sorpassare non solo la Juve ma pure le altre due squadre a pari punti. Un successo per l’Under 23 significherebbe invece avere l’opportunità di agganciare il Sorrento che le si para davanti.

DIRETTA JUVENTUS NEXT GEN ALTAMURA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Tutti gli abbonati a Sky che hanno acquistato il pacchetto sport potranno seguire senza alcun problema la diretta Juventus Next Gen Altamura. La sfida del girone C sarà trasmessa in televisione sul canale Sky Sport 251 mentre in streaming sarà disponibile sull’applicazione Sky Go.

DIRETTA JUVENTUS NEXT GEN ALTAMURA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Nelle probabili formazioni della diretta Juventus Next Gen Altamura non è detto che i bianconeri si ripresentino affidandosi di nuovo al 3-5-2 con Daffara, Turicchia, Gil Puche, Scaglia, Pietrelli, Adzic, Faticanti, Macca, Cudrig, Guerra ed Afena-Gyan dopo la sconfitta rimediata la scorsa settimana. In attesa di capire se ci saranno volti nuoi tra i piemontesi, i biancorossi dovrebbero invece riproporre il vincente 4-3-2-1 con Viola, Silletti, De Santis, Rizzo, Ortisi, Grande, Dipinto, Gianfornina, Rolando, Leonetti e Simone sotto la guida del tecnico Di Donato.

DIRETTA JUVENTUS NEXT GEN ALTAMURA, LE QUOTE

I bookmakers sembrano essere sicuri nel vedere favoriti i padroni di casa tramite le loro quote riguardanti l’esito finale della diretta Juventus Next Gen Altamura. Il loro successo e quindi l’1 viene infatti pagato appena 1.90 da Sisal che offre invece il 2, e quindi il successo dei biancorossi, a 3.75. Il pareggio è un’eventualità più concreta dei tre punti per i pugliesi con l’x fissato infine a 3.30.