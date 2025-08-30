Diretta Juventus Next Gen Livorno streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita valida per il girone B di Serie C.

DIRETTA JUVENTUS NEXT GEN LIVORNO: PARTITA QUASI INEDITA!

L’appuntamento con la diretta Juventus Next Gen Livorno scatta alle ore 21:00 di sabato 30 agosto, presso il Moccagatta di Alessandria: qui per la seconda giornata nel girone B di Serie C 2025-2026, e una partita quasi inedita tra i bianconeri all’ottava stagione in Serie C e i labronici, finalmente tornati in questa categoria.

Sulla carta un match affascinante: ormai abituata a queste atmosfere, e avendo già girato tutti i tre gironi del campionato, la Juventus Next Gen va a caccia dell’ennesima qualificazione ai playoff sperando magari di iniziare meglio rispetto agli ultimi anni, intanto si è presa un pareggio sul campo del Carpi.

Grande attesa naturalmente per il Livorno, che nel terzo millennio abbiamo visto anche in Serie A: tornati finalmente tra i professionisti, gli amaranto non hanno perso tempo e alla prima giornata hanno piegato una big come la Ternana, dunque inizio migliore non si poteva davvero sperare.

Adesso allora la diretta Juventus Next Gen Livorno diventa interessante per i labronici che puntano anche il colpo esterno, mentre i giovani bianconeri vogliono la prima vittoria in questo campionato; tra poco l’esito del campo, intanto a proposito del terreno di gioco ecco una breve vista sulle potenziali formazioni schierate dai due allenatori.

JUVENTUS NEXT GEN LIVORNO STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Potrete seguire la diretta tv di Juventus Next Gen Livorno sui canali di Sky Sport in abbonamento, sempre riservata agli abbonati la diretta streaming video su Now Tv.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS NEXT GEN LIVORNO

Curiosità per le scelte di Massimo Brambilla nella diretta Juventus Next Gen Livorno: sabato scorso sono partiti dalla panchina Alessio Vacca (che ha segnato) e Pugno, questa sera almeno il primo potrebbe essere titolare facendo magari la mezzala, ma dovrà chiedere spazio a Owusu e Faticanti e allora potrebbe cambiare il modulo, un 3-4-2-1 con Guerra davanti e Macca ad andare in panchina. Ad ogni buon conto gli esterni potrebbero essere Cudrig e Puczka anche se Pagnucco spinge per la mancina; Turicchia, Pedro Felipe e uno tra Bruno Martinez e Fipippo Scaglia a protezione del portiere Mangiapoco.

Il Livorno di Alessandro Formisano si presenta con il 3-4-2-1: squalificato Marchesi, matchwinner contro la Ternana, sulla trequarti Capparella si candida per affiancare Panaiolo ma occhio anche a Welbeck, con l’inserimento di Bonassi in mezzo al campo. Il veterano Dionisi, 38 anni, fa la prima punta; Biondi può agire a destra, sull’altro versante ecco Arcuri ancora titolare, poi difesa anche qui piazzata a tre con Davide Gentile, Baldi e Noce schierati in linea, il portiere della squadra amaranto sarà invece Seghetti.