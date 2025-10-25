Diretta Juventus Next Gen Pontedera, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni per l'undicesima giornata di Serie C 2025/2026 girone B.

DIRETTA JUVENTUS NEXT GEN PONTEDERA, SQUADRE REDUCI DA SCONFITTE

Parte sabato 25 ottobre 2025 alle ore 14:30 la diretta Juventus Next Gen Pontedera. Presso lo Stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria la formazione Under 23 della Vecchia Signora tenterà di riscattarsi dopo aver perso contro il Campobasso fra le mura amiche in settimana nel recupero della nona giornata di Serie C 2025/2026.

DIRETTA/ Juventus U23 Campobasso (risultato finale 0-1): Gala la decide all'ultimo secondo! (22 ottobre 2025)

I giovani bianconeri si trovano in undicesima posizione con quattordici punti, proprio come la Sambenedettese ed il Pineto che le stanno però davanti. Il recente KO maturato soltanto al 90’+5′ per colpa della rete messa a segno da Gala ha lasciato scottati i piemontesi che vogliono appunto riassaporare la vittoria al più presto.

Video Pontedera Vis Pesaro (0-2)/ Highlights gol: dominio dei marchigiani (Serie C, 20 ottobre)

Anche i toscani sono stati battuti nell’ultimo impegno affrontato in campionato essendo stati superati per 2 a 0 fra le mura amiche dalla Vis Pesaro nello scorso weekend. Nel finale i granata sono persino rimasti in dieci uomini a causa dell’espulsione per doppia ammonizione rimediata dal subentrato Giuseppe Battimelli al 90’+4′.

Adesso al sedicesimo posto nel girone B con soli otto punti, gli uomini allenati dal tecnico Leonardo Menichini dovranno darsi da fare per accaparrarsi i tre punti in palio e migliorare la loro situazione in graduatoria considerando che per il momento sono appena dentro alla zona playout.

DIRETTA/ Pontedera Vis Pesaro (risultato 0-2): prima vittoria in trasferta per gli ospiti (20 ottobre 2025)

DIRETTA JUVENTUS NEXT GEN PONTEDERA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Se non sei abbonato a Sky o a Now Tv non avrai modo di vedere la diretta Juventus Next Gen Pontedera senza andare di persona allo stadio per seguirla dal vivo. Gli iscritti ad una delle due piattaforme potranno invece visionare il match in streaming accedendo alle rispettive applicazioni.

JUVENTUS NEXT GEN PONTEDERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Juventus Next Gen Pontedera: si va ancora verso l’impiego del modulo 3-4-2-1 dall’inizio per mister Brambilla ed i suoi bianconeri con S. Scaglia in porta, Turicchia, F. Scaglia e Brugarello in difesa, Perotti, Faticanti, Owusu e Puczka nel mezzo, Deme e Vacca alle spalle dell’unica punta Okoro. Anche il tecnico Menichini dovrebbe scegliere un analogo 3-4-2-1 con Biagini portiere titolare, Gueye, Pretato e Vona nelle retrovie, Perretta, Manfredonia, Ladinetti e Migliardi a centrocampo, Vitali e Ianesi trequartisti dietro il centravanti Andolfi per i suoi dal primo minuto.

JUVENTUS NEXT GEN PONTEDERA, LE QUOTE

Le quote fornite da Sisal ci dicono che i padroni di casa sono senz’altro i favoriti per la vittoria nella diretta Juventus Next Gen Pontedera. Il successo dei bianconeri è fissato a 1.75 dall’agenzia di scommesse che paga invece a 4.25 l’eventuale trionfo della compagine toscana. Il pareggio è un’opzione più credibile con l’x quotato a 3.50.