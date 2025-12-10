Diretta Juventus Pafos streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita per la sesta giornata di Champions League.

DIRETTA JUVENTUS PAFOS (RISULTATO FINALE 2-0): SPALLETTI SI RIALZA IN CHAMPIONS!

La sesta giornata di Champions League regala un nuovo successo alla Juventus che, come già accaduto contro il Bodo/Glimt, riesce a ribaltare una situazione complicata e conquistare tre punti fondamentali. Dopo un primo tempo sofferto, in cui il Pafos impone ritmo e intensità allo Stadium, Spalletti interviene con decisione: i cambi in attacco trasformano l’inerzia della gara e permettono ai bianconeri di colpire con McKennie al 66’ e David al 73’. Il 2-0 finale proietta così la Juventus a quota 9 punti nel girone. (agg. di Fabio Belli)

JUVENTUS PAFOS DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

I BIANCONERI TROVANO L’UNO-DUE!

Nella ripresa la Juventus cambia subito inserendo Conceição per Zhegrova. I bianconeri sfiorano il vantaggio al 5’, quando Koopmeiners impegna Michael e Yildiz spreca la ribattuta. Dopo un’altra occasione per Conceição e l’ingresso di Openda, la Juve colpisce al 22’: Cambiaso trova McKennie in area e l’americano insacca sotto l’incrocio. Il Pafos accusa il colpo e otto minuti dopo arriva il raddoppio: contropiede perfetto orchestrato da Conceição e Yildiz, con Jonathan David che controlla e batte Michael per il 2-0. (agg. di Fabio Belli)

DAVID CALCIA A LATO DA DUE PASSI!

Il Pafos sfiora più volte il gol: Anderson colpisce un palo al 31’ su assist di Dragomir, poi lo stesso Dragomir costringe Di Gregorio a deviare sopra la traversa con un destro al volo. I ciprioti continuano a premere e su un corner Locatelli rischia l’autogol con un’intervento di testa. Al 42’ però è la Juventus a sprecare la chance più grande del finale di tempo: Jonathan David, servito da Kelly sugli sviluppi di un corner, manda clamorosamente a lato da distanza ravvicinata. Poco dopo arriva anche il giallo per Sunjic. (agg. di Fabio Belli)

PARTONO FORTE I CIPRIOTI

Il Pafos parte forte e sfiora subito il gol con una giocata di Correia per Anderson, seguita da un rimpallo pericoloso che rischia di sorprendere Di Gregorio. La Juventus risponde con un tiro a giro di Yildiz ben respinto da Michael e, sull’angolo successivo, Koopmeiners spreca un colpo di testa da posizione favorevole. I bianconeri provano ancora su punizione con uno schema tra Miretti e McKennie, mentre il Pafos continua a rendersi insidioso con un altro lancio di David Luiz per Correia, che calcia alto di poco. (agg. di Fabio Belli)

FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Sarà un appuntamento inedito l’odierna diretta Juventus Pafos, possiamo però ricordare che nella storia troviamo già altre sei partite per i bianconeri contro squadre di Cipro. Quattro sono state contro l’Omonia Nicosia, affrontata dalla Juventus nel primo turno della Coppa dei Campioni 1977-1978 e nel primo turno della Coppa Uefa 1999-2000, con quattro vittorie su quattro e quindi naturalmente due qualificazioni per il turno successivo. Le altre due partite sono state contro l’Anorthosis Famagosta nella Coppa Uefa 1992-1993, anche in quel caso al primo turno: altre due vittorie e qualificazione, qui il ricordo è più dolce perché a fine stagione la Juventus vinse il trofeo.

Sei vittorie su sei quindi per la Vecchia Signora contro il calcio cipriota, mentre per il Pafos il viaggio all’Allianz Stadium porterà in dote la prima partita di sempre contro una formazione italiana. Fin qui dunque qualche curiosità storica, ma adesso è meglio leggere le formazioni ufficiali per fare spazio poi alla diretta Juventus Pafos! JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Miretti, Cambiaso; Zhegrova, Yildiz; David. Allenatore: Luciano Spalletti PAFOS (3-4-2-1): Michael; Luckassen, David Luiz, Goldar; Bruno, Sunjic, Pêpê, Orsic; F. Correia, Dragomir; Anderson. Allenatore: Juan Carlos Carcedo (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

JUVENTUS PAFOS: VIETATO SBAGLIARE!

Vietato sbagliare: questo l’imperativo con il quale si entra nella diretta Juventus Pafos, che prende il via alle ore 21:00 di mercoledì 10 dicembre per la sesta e terzultima giornata nel girone di Champions League 2025-2026: bisogna riscattare la sconfitta di Napoli e ottenere punti fondamentali per andare ai playoff.

La Juventus non è ancora guarita, anzi: per ogni passo avanti, leggi la vittoria all’Aspmyra o quella di Coppa Italia contro l’Udinese, ne fa un paio indietro e il ko del Maradona ha rimesso la squadra di Luciano Spalletti in una situazione che potrebbe presto implodere, o che comunque ha ancora il segno negativo.

Il calendario di Champions League offre una bella occasione per blindare il turno intermedio, ma non si può certamente sottovalutare un Pafos ampiamente in corsa per lo stesso obiettivo e che ha già saputo battere il Villarreal così come fermare il Monaco sul pareggio, anche se sempre in casa propria.

Ci apprestiamo allora a vivere una delicatissima diretta Juventus Pafos che in questo momento rappresenta incredibilmente uno spareggio per i playoff, Spalletti ha il dovere di vincere per aumentare anche la fiducia in un gruppo che in questo momento storico non ne ha troppa, e deve risalire la corrente.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS PAFOS

I punti di domanda aperti verso la diretta Juventus Pafos riguardano anche la squadra che Spalletti manderà in campo: possiamo prevedere che in attacco tornerà David, con Openda o Francisco Conceiçao ad affiancare Yildiz sulla trequarti e il sacrificato che rispetto a Napoli sarebbe Cabal, rimandando quindi McKennie a fare il laterale insieme a Cambiaso con Locatelli e Khéphren Thuram in mezzo (ma c’è anche l’opzione di Miretti), questo perché Koopmeiners giocherebbe ancora in qualità di braccetto difensivo facendo compagnia a Kalulu e Kelly, in porta avremo Di Gregorio che appare in vantaggio su Perin.

Juan Carlos Carcedo schiera il Pafos con il 4-2-3-1: Luckassen e David Luiz si dispongono davanti a Michail che è il portiere, Bruno e Goldar invece fungono da terzini mentre in mezzo al campo la cerniera dovrebbe essere nuovamente formata da Sunjic e Pêpê. La trequarti prevede presumibilmente Joao Correia a destra anche perché Quina potrebbe non essere della partita, a questo punto Orsic si prenderebbe l’altra corsia con Dragomir che giocherebbe in posizione centrale a supporto del centravanti, che dovrebbe essere Anderson Silva nonostante la concorrenza di almeno due elementi, vale a dire Dimata e Bassouamina.

QUOTE E PRONOSTICO JUVENTUS PAFOS

Per la diretta Juventus Pafos abbiamo le quote dei bookmaker totalmente a favore dei bianconeri, ad esempio per la Snai il segno 1 per la loro vittoria vale appena 1,17 volte la posta in palio ma, soprattutto, con il successo dei ciprioti regolato dal segno 2 guadagnereste una somma corrispondente ad addirittura 15,00 volte la somma investita, alto anche il valore posto sul pareggio di 7,00 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto.