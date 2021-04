Diretta/ Juventus Parma (Serie A) streaming video DAZN. bianconeri sotto pressione

DIRETTA JUVENTUS PARMA: SFIDA SENZA CALCOLI!

Juventus Parma, in diretta mercoledì 21 aprile 2021 alle ore 20.45 presso l’Allianz Stadium di Torino, sarà una sfida valevole per la tredicesima giornata di ritorno del campionato di Serie A. Bianconeri sotto pressione dopo gli ultimi giorni particolarmente turbolenti per il club: alla sconfitta contro l’Atalanta che ha reso in bilico la qualificazione alla prossima Champions League si è aggiunto il terremoto Superlega, col presidente Andrea Agnelli in prima linea nel sostenere un progetto che porterebbe la Juventus a uscire dalle competizioni UEFA e vivere una competizione parallela, pur restando in Serie A secondo le intenzioni del club. Al tecnico Andrea Pirlo il compito di tenere alta la concentrazione della squadra, contro un Parma che è ormai quasi spacciato nella lotta per non retrocedere.

Probabili formazioni Milan Sassuolo/ Quote: il duello Berardi vs Theo Hernandez

Già fatale la sconfitta contro il Cagliari, nello scontro diretto contro la terzultima che al 90′ i gialloblu stavano ancora vincendo 2-3 per poi perdere 4-3, si è aggiunta poi la vittoria del Torino contro la Roma, inaspettata nel pronostico ma che ha fatto scivolare il Parma a -10 dalla zona salvezza, a 7 giornate dalla fine quasi una condanna per quella che sarebbe la terza retrocessione in Serie B del club negli ultimi 13 anni.

Probabili formazioni Serie A/ Gli squalificati: la Roma perde Amadou Diawara

DIRETTA JUVENTUS PARMA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Parma sarà garantita sul canale DAZN 1, numero 209 della piattaforma Sky, per gli abbonasti che abbiano attivato la corrispondente opzione. Altrimenti, ecco che il match sarà diffuso in diretta streaming video per i propri abbonati dalla piattaforma DAZN, che ad ogni giornata di campionato trasmette infatti tre partite di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS PARMA

Le probabili formazioni della sfida tra Juventus e Parma all’Allianz Stadium. I padroni di casa allenati da Andrea Pirlo scenderanno in campo con un 4-4-2 e questo undici titolare: Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Arthur, Kulusevski; Dybala, Ronaldo. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Roberto D’Aversa con un 4-4-2 così disposto dal primo minuto: Sepe; Busi, Osorio, Bani, Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Mihaila, Pellè, Gervinho.

Pronostici Serie A/ Quote e previsioni 32^ giornata: pronto riscatto della Juventus?

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico per Juventus Parma, quindi possiamo andare a vedere cosa dicono le quote ufficiali per questa partita di Serie A. Il segno 1 che regola la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 1.24 volte quanto puntato: l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 6.00 volte la vostra giocata mentre il segno 2, per l’affermazione degli ospiti, ha un valore che ammonta a 12.00 volte l’importo investito con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA