Diretta Juventus Parma, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dall'Allianz Stadium per la prima giornata della Serie A 2025/2026.

DIRETTA JUVENTUS PARMA, I DUCALI NON VOGLIONO PIU’ RISCHIARE

Si torna in campo domenica 24 agosto 2025 alle ore 20:45 per la diretta Juventus Parma. Presso l’Allianz Stadium di Torino mister Igor Tudor potrà cominciare la nuova stagione sin dall’inizio dopo esser stato chiamato a sostituire Thiago Motta durante la scorsa annata e l’obiettivo è sempre quello di vincere per arrivare il più in alto possibile.

Anche il Parma si è rinnovato puntando su una scelta che ha fatto molto discutere, ovvero quella di affidarsi a Carlos Cuesta in panchina visto che mister Chivu ha salutato per andare a guidare l’Inter. Lo spagnolo è appena trentenne ed in molti si sono interrogati se fosse il caso di puntare su un allenatore che ha comunque maturato esperienza come vice di Arteta all’Arsenal oltre che aver avuto a che fare proprio con l’Under 17 bianconera.

Senza ombra di dubbio lo scopo dei ducali è comunque quello di evitare la retrocessione in cadetteria e conquistare quindi la salvezza al più presto possibile. I gialloblu non vogliono ridursi all’ultimo momento come era successo l’anno scorso sebbene non si possa dimenticare che alcuni calciatori sono partiti durante il calciomercato estivo.

Gli emiliani non potranno più contare su Bonny, ceduto all’Inter, Sohm, passato alla Fiorentina, e Leoni, prelevato dal Liverpool. In casa Juve invece, dopo aver riportato Conceiçao alla Continassa, si continua a trattare per riavere Kolo Muani dal Paris Saint-Germain e Dusan Vlahovic potrebbe ancora salutare entro la fine della finestra di trattative.

DIRETTA JUVENTUS PARMA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Ci sono due possibilità se si vuole seguire la diretta Juventus Parma senza esser presenti di persona allo Stadium. Si può infatti sottoscrivere un abbonamento a Dazn oppure a Sky per vedere l’evento e l’appuntamento è dunque sulle rispettive applicazioni come Sky Go. In televisione il canale di riferimento sarà invece Sky Sport Calcio.

DIRETTA JUVENTUS PARMA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Juventus Parma ci aiutano a capire quali sono le scelte effettuate dai due tecnici per cominciare al meglio questa sfida. Mister Igor Tudor dovrebbe essere propenso per l’utilizzo del 3-4-2-1 con Di Gregorio supportato da Gatti, che dovrebbe essere preferito a Kelly, Bremer e Kalulu, Joao Mario, oppure McKennie, Locatelli, Thuram e Cambiaso nel mezzo, Conceição, o Koopmeiners, e Yildiz mentre David sarà l’unica punta. Il giovane allenatore Cuesta potrebbe invece decidere di impiegare il modulo 3-5-2 con il confermatissimo Suzuki in porta, Balogh, Circati e Ndiaye nelle retrovie, Delprato, Keita, Bernabé, Ordonez e Valeri a centrocampo, Pellegrino e Frigan come coppia d’attacco per i suoi ducali.

DIRETTA JUVENTUS PARMA, LE QUOTE

La differenza sulla carta tra queste due compagini impegnate in campo proprio oggi si nota anche nelle quote per l’esito finale della diretta Juventus Parma. Per Snai e Sisal i piemontesi dovrebbe far loro i tre punti in palio abbastanza facilmente se si considera che l’1 viene indicato rispettivamente a 1.45 e 1.42. Il pareggio rappresentato dall’x è invece dato da entrambe a 4.50. Infine, l’eventuale successo della formazione emiliana è quotato a 6.75 ed a 7.00 per questa prima partita del campionato di Serie A 2025/2026.