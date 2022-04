Diretta/ Juventus Pescara streaming video tv: occasione bianconera (Primavera)

DIRETTA JUVENTUS PESCARA: PARTITA SENZA STORIA!

Juventus Pescara, in diretta mercoledì 13 aprile 2022 alle ore 15.00 presso lo Juventus Training Center sarà una sfida valevole per la 28^ giornata del campionato Primavera. Occasione bianconera per consolidare un piazzamento in zona play off ritornato traballante, dopo il tris subito in casa della capolista Roma. La Juventus è ora sesta a quota 43 punti, a +2 sulla Sampdoria settima e a +3 sul Sassuolo ottavo.

Bisognerà fare bottino pieno in maniera convincente per mantenersi tra le prime 6 per la squadra di Bonatti, il Pescara ultimo in classifica e già retrocesso nel campionato Primavera 2 ha incassato un poker contro l’Inter e sembra aver ormai perso ogni velleità in questo campionato. All’andata in Abruzzo però il Pescara ha fatto lo sgambetto alla Juve, costringendo i bianconeri a pareggiare 1-1 e frenare la loro corsa.

DIRETTA JUVENTUS PESCARA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Pescara Primavera sarà disponibile in chiaro su Sportitalia, canale numero 60 del digitale terrestre. L’emittente televisiva è ormai da anni la casa del campionato Primavera, offrendo le partite sui propri canali. Sportitalia offre anche la possibilità di seguire la gara in diretta streaming video tramite il sito internet o l’app.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS PESCARA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Juventus Pescara Primavera, match che andrà in scena allo Juventus Training Center. Per la Juventus, Andrea Bonatti schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Senko; Savona, Nzouango, Muharemovic, Rouhi; Mulazzi, Bonetti, Turicchia, Iling; Mbangula, Chibozo. Risponderà il Pescara allenato da Pierluigi Iervese con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Servalli; Kuqi, Colazzilli, Postiglione, Scipione; Madonna, Scipioni, Mehic; Stampella, Salvatore, Mehic.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Juventus Pescara Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Juventus con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 5.50, mentre l’eventuale successo del Pescara, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 8.75.











