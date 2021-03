Diretta Juventus Porto/ Streaming video Canale 5: sarà ribaltone? (Champions League)

DIRETTA JUVENTUS PORTO: TUTTO IN UNA NOTTE

Juventus Porto, partita diretta dall’arbitro olandese Bjorn Kuipers, si gioca alle ore 21:00 di martedì 9 marzo: l’Allianz Stadium apre le sue porte al ritorno degli ottavi di Champions League 2020-2021. Come l’anno scorso (quando non ci riuscì) e l’anno prima ancora (fu un trionfo) i bianconeri sono chiamati a rimontare per superare il turno: è stato fondamentale il gol che Federico Chiesa ha segnato nel finale del match di andata, perché il Porto ha vinto 2-1 e adesso la Vecchia Signora ha bisogno di un “semplice” 1-0 per volare ai quarti.

Non sarà facile: i Dragoni hanno comunque due risultati a disposizione e l’approccio della Juventus alla Champions League non è sempre stato dei migliori. Tuttavia Andrea Pirlo arriva a questa partita forte del 3-1 rifilato alla Lazio, che ha alzato il morale della truppa e gli ha permesso di far riposare qualcuno; vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Juventus Porto, mentre aspettiamo che le squadre scendano sul terreno di gioco possiamo valutare in che modo saranno schierate dai loro allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA JUVENTUS PORTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Porto sarà trasmessa in chiaro, perché è la partita che per questa settimana di Champions League viene presa in carico da Canale 5; l’appuntamento sarà quindi possibile anche in mobilità visitando il sito di Video Mediaset, mentre per gli abbonati alla televisione satellitare sono disponibili come sempre i canali del decoder Sky, con l’alternativa (senza costi aggiuntivi) del servizio di diretta streaming video attivando l’applicazione Sky Go su apparecchi come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS PORTO

In Juventus Porto, per Pirlo è vivo il ballottaggio De Ligt-Chiellini: l’olandese non è al top e potrebbe rimanere in panchina ricomponendo la coppia Bonucci-Chiellini, scalpita anche Demiral mentre sugli esterni mancherà Danilo, dunque spazio a Cuadrado e Alex Sandro. Avremo poi un centrocampo nel quale è fondamentale il recupero di Arthur, al suo fianco Rabiot favorito su Ramsey con McKennie che dovrebbe allargarsi a destra, e dunque Federico Chiesa che agirà sul versante opposto. Davanti si ricompone la coppia Morata-Cristiano Ronaldo, 10 gol in due nel girone ma che ora devono alzare il volume per qualificare la Juventus.

È 4-4-2 anche per il Porto di Sergio Conceição, che dovrebbe ritrovare Mbemba (l’alternativa è Diogo Leite) e affiancarlo a Pepe nella difesa che, davanti a Marchesin, sarà poi completata dai terzini Manafá e Sanusi. A centrocampo il regista è Sérgio Oliveira, con lui uno tra Uribe e Fábio Vieira; corsie occupate come sempre da Otávio e Corona che creeranno quasi una sorta di 4-2-4 accompagnando Marega e Taremi, i due attaccanti che con i gol nel match di andata hanno portato i Dragoni in vantaggio in questo ottavo di Champions League.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico su Juventus Porto, fornendoci le seguenti informazioni con le sue quote ufficiali: il segno 1 per la vittoria dei bianconeri vi farebbe guadagnare 1,45 volte quanto messo sul piatto, mentre già per il pareggio (regolato dal segno X) arriviamo a un valore di 4,75 volte la giocata; il segno 2, sul quale scommettere per l’affermazione ospite, porta in dote con questo bookmaker una vincita corrispondente a 7,00 volte l’importo investito.

