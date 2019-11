Diretta Juventus Primavera Atletico Madrid/ Youth League streaming video e tv

Juventus Primavera Atletico Madrid, diretta dall’arbitro polacco Bartosz Frankowski oggi pomeriggio, martedì 26 novembre 2019 presso lo Juventus Training Ground, sarà una partita valida per la quinta giornata del girone D della UEFA Youth League 2019-2020. Appuntamento alle ore 14.00 per Juventus Primavera Atletico Madrid: la situazione nel girone ci dice che le due formazioni sono appaiate al primo posto a quota 9 punti, con la Juventus che per di più può farsi forte della bellissima vittoria per 0-4 nella partita d’andata giocata in Spagna. Da allora tuttavia l’Atletico ha sempre vinto, mentre la Juventus è scivolata in casa contro la Lokomotiv Mosca e di conseguenza si è formata questa bellissima coppia al vertice, che oggi pomeriggio ci dovrebbe regalare un match avvincente e di alto livello anche nel confronto fra le compagini Primavera di Juventus e Atletico Madrid.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Primavera Atletico Madrid di UEFA Youth League non sarà purtroppo disponibile, anche se avremo da palinsesto una sintesi differita in chiaro su Canale 20 alle ore 18.53. La partita dunque non dovrebbe essere visibile nemmeno in diretta streaming video via internet, tuttavia la differita sarà garantita collegandosi tramite pc sul sito mediasetplay.mediaset.it oppure con smart tv o con dispositivi mobili come tablet o smartphone scaricando l’applicazione Mediaset Play.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS PRIMAVERA ATLETICO MADRID

Proviamo adesso a descrivere anche le probabili formazioni attese per Juventus Primavera Atletico Madrid. Per i bianconeri di Lamberto Zauli disegniamo il 4-3-3 come modulo tattico e prevediamo questi possibili interpreti: Israel in porta, davanti a lui da destra a sinistra Leo, Vlasenko, Gozzi e Anzolin nella linea difensiva a quattro; a centrocampo Fagioli, Leone e Ranocchia nel terzetto titolare, mentre in attacco potremmo vedere gli esterni Moreno e Stoppa ai fianchi del centravanti Petrelli. Per l’Atletico Madrid allenato da Carlos Gonzalez il modulo dovrebbe invece essere il 4-1-4-1 con Saldana estremo difensore e davanti a lui Medrano, Moreno, Lama e Recio da destra a sinistra; Castro regista basso davanti alla difesa, più avanti ecco invece Quintana e Soto, più gli esterni Riquelme a destra e Teguia a sinistra in appoggio al centravanti Salido.



