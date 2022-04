Diretta Juventus Primavera Benfica/ Streaming video tv: la semifinale di Youth League

DIRETTA JUVENTUS PRIMAVERA BENFICA: PER LA STORIA!

Juventus Benfica Primavera sarà diretta dall’arbitro olandese Allard Lindhout: si gioca alle ore 14:00 di venerdì 22 aprile, siamo al Centre Sportif de Colovray che è la sede della Final Four di Youth League 2021-2022. Nella semifinale del torneo i giovani bianconeri inseguono la storia: percorso splendido per la Primavera di Andrea Bonatti, che nei quarti ha eliminato il Liverpool e adesso crede davvero nella grande impresa di diventare la prima squadra italiana a raggiungere la finale di Youth League, un traguardo che sarebbe certamente importante anche per il nostro movimento.

Di fronte però c’è una sorta di corazzata: il Benfica infatti ha raggiunto per tre volte la finale di Youth League e l’ha sempre persa, ci era arrivato anche nel 2020 che rimane l’ultima edizione (quella dello scorso anno non era stata disputata), dunque bisognerà stare particolarmente attenti a una squadra che certamente, almeno come società e ambiente, ha più esperienza della Juventus. Resta però da capire come andrà in campo e allora, mentre aspettiamo che la diretta di Juventus Primavera Benfica prenda il via, proviamo a fare una rapida valutazione sulle scelte da pare dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA JUVENTUS PRIMAVERA BENFICA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Primavera Benfica verrà trasmessa su Sky Sport Football: la semifinale di Youth League dunque sarà un appuntamento per gli abbonati alla televisione satellitare, che potranno seguire questa importante partita selezionando il canale 203 del loro decoder. Naturalmente per i clienti Sky esiste l’alternativa della diretta streaming video: basterà infatti utilizzare i dati del proprio abbonamento per attivare l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi ed è installabile su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS PRIMAVERA BENFICA

È possibile che in Juventus Primavera Benfica Bonatti confermi gli undici che hanno battuto il Liverpool: schierati dunque con il 4-2-3-1, avremo Senkó in porta con Nzouango e Muharemovic davanti a lui, sugli esterni invece ci saranno Savona e Turicchia. Mulazzi, che tecnicamente sarebbe un terzino, avanzerà la sua posizione giocando come laterale alto sulla linea della trequarti; con lui Iling a sinistra e Matias Soulé a fare invece il centrale alle spalle del cannoniere Chibozo, che sarà la prima punta. In mezzo al campo appare quasi scontata la presenza di Miretti, già in orbita prima squadra, e di Bonetti che di questa squadra è il capitano.

Conferme anche per il Benfica di Luis Castro, rispetto al 4-0 nel derby contro lo Sporting: in porta va Samuel Soares, i due terzini sono Joao Tomé e Rafael Rodrigues con una coppia centrale formata da Tomas Araujo e Antonio Silva. A centrocampo, a tenere le fila della manovra sarà Jevsenak; arriverà il supporto dalle mezzali con Ndour e Martim Neto. Davanti, attenzione: gli esterni Pedro Santos e Diego Moreira hanno segnato una doppietta a testa nei quarti di finale della Youth League, il centravanti uscirà invece dal ballottaggio tra Luis Semedo, titolare nell’ultima partita internazionale, e Joao Resende.











