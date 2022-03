Diretta Juventus Primavera Liverpool/ Streaming video tv: quarti di Youth League!

DIRETTA JUVENTUS PRIMAVERA LIVERPOOL: PER LA FINAL FOUR!

Juventus Primavera Liverpool sarà diretta dall’arbitro norvegese Rohit Saggi, e si gioca alle ore 16:00 di martedì 15 marzo presso il Juventus Training Ground: appuntamento con la storia per i giovani bianconeri, che per la prima volta affrontano i quarti di finale di Youth League e sono ad un passo dalla Final Four. Il cammino in Europa è stato praticamente perfetto: dopo un girone superato al primo posto con 16 punti, la Primavera di Andrea Bonatti ha timbrato una qualificazione ai quarti eliminando l’Az Alkmaar ai calci di rigore, e ora se la vede con la compagine inglese.

Anche il Liverpool (11 punti nel girone) ha avuto bisogno dei rigori per far fuori il Genk agli ottavi; va detto che la Juventus Primavera in campionato si trova in zona playoff ma anche in un periodo poco brillante, mercoledì scorso ha perso a Bologna ma ora è pienamente concentrata su questo appuntamento europeo; vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Juventus Primavera Liverpool, mentre aspettiamo che si giochi possiamo fare qualche rapida considerazione sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA JUVENTUS PRIMAVERA LIVERPOOL STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI YOUTH LEAGUE

La diretta tv di Juventus Primavera Liverpool non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: la partita di Youth League non viene trasmessa e dunque l’unico modo per seguirla sarà quella di visitare il canale ufficiale della federazione europea. Su UEFA.tv infatti verrà fornita la diretta streaming video dei quarti di finale della competizione; ricordiamo poi che sui canali ufficiali dei social network della società bianconera, in particolare Facebook e Twitter, potrete ricavare tutte le informazioni utili sul match.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS PRIMAVERA LIVERPOOL

In Juventus Primavera Liverpool Bonatti deve rinunciare allo squalificato Omic; a centrocampo è stato convocato Miretti che dunque dovrebbe fare coppia con Turicchia o Bonetti (più probabilmente il secondo), il tecnico bianconero per i quarti di Youth League ha chiamato anche Miretti che potrebbe agire in un tridente offensivo insieme a Chibozo e uno tra Turco e Leonardo Cerri, nel 4-4-2 invece agirebbe su uno degli esterni con Mulazzi o Iling sull’altro versante. Da vedere, quasi certamente in difesa avremo Savona e Rouhi come esterni mentre Muharemovic (o Fiumanò) e Nzouango giocheranno a protezione di Senkó.

Il Liverpool di Marc-Bridge Wilkinson è in campo con un 4-2-3-1 nel quale Quansah e Koumetio proteggono il portiere Harvey Davies, sulle fasce spingeranno Mabaya e Norris mentre avremo una cerniera di centrocampo verosimilmente composta da Balagizi e Corness, con Bobby Clark come prima alternativa. Nella zona di trequarti la posizione centrale se la prende Woltman (3 gol in Youth League), ai suoi lati dovrebbero essere confermati (rispetto agli ottavi) Musialowski a destra e Fraundendorf a sinistra; come prima punta agirà Cannonier.



