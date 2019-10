Diretta Juventus Primavera Lokomotiv Mosca/ Streaming video tv, Youth League gruppo D

Juventus Primavera Lokomotiv Mosca sarà diretta dall’arbitro croato Duje Strukan: alle ore 14:00 di martedì 22 ottobre, presso lo Juventus Training Ground, si gioca la terza partita nel gruppo D della Youth League 2019-2020. In questa stagione i giovani bianconeri sembrano puntare tanto sulla competizione europea: quattro sconfitte consecutive in campionato hanno portato la squadra in zona playout, ma in ambito internazionale si vola con due vittorie da quattro gol ciascuna, e dunque un passaggio del turno che si è improvvisamente avvicinata. La Lokomotiv Mosca, avversaria nelle prossime due partite, ha bisogno di vincere per tornare a sperare: nelle prime due uscite ha ottenuto un solo punto anche se in entrambi i casi avrebbe potuto raccogliere decisamente di più. Vediamo allora in che modo le due squadre potrebbero disporsi sul terreno di gioco per questa sfida, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni e le scelte degli allenatori.

La diretta tv di Juventus Primavera Lokomotiv Mosca, salvo variazioni di palinsesto, non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: non sarà possibile seguire la partita nemmeno tramite un servizio di diretta streaming video ufficiale, per le informazioni utili potrete eventualmente consultare il sito ufficiale della UEFA (all’apposita sezione dedicata alla Youth League) ma soprattutto i canali ufficiali che la società bianconera mette a disposizione sui social network, in particolare facebook.com/juventusfcita e, su Twitter, @JuventusFC.

Per Juventus Primavera Lokomotiv Mosca, Lamberto Zauli dovrebbe confermare il 4-3-1-2 che ha schiantato il Bayer Leverkusen: vedremo dunque Dragusin e Gozzi Iweru a protezione del portiere Siano, con Daniel Leo e capitan Anzolin che percorrono le fasce laterali. A centrocampo Fagioli dovrebbe essere una delle due mezzali, con Tongya che sarà schierato dall’altra parte e Ahamada che rappresenterà il playmaker della squadra; Sekulov scelto come trequartista a supporto di Kaly Sene e Pablo Moreno, in vantaggio su Petrelli e Da Graça. Maksim Mishatkin punta invece sul 4-1-4-1 che è il modulo con cui gioca la prima squadra russa: Botnar in porta, Petukhov e Ivankov i centrali di una difesa che viene completata da Silyanov e Osnov. Chernyi giocherà come perno in mediana, davanti a lui due giocatori come Maskim Petrov e Mukhin dovranno fare da collante tra i reparti supportando anche la prima punta Suleymanov, che avrà la collaborazione dei due laterali Iosifov e Baraboshkin.



