Diretta Juventus Primavera Maccabi Haifa/ Streaming video tv: Youth League, è tosta

DIRETTA JUVENTUS PRIMAVERA MACCABI HAIFA: PARTITA DECISIVA!

Juventus Primavera Maccabi Haifa, partita diretta dall’arbitro austriaco Christian-Petru Ciochirca, si gioca alle ore 14:00 di martedì 4 ottobre: siamo nella 3^ giornata del gruppo H di Youth League 2022-2023, ed è una partita decisiva per i giovani bianconeri. Solo un punto nelle prime due partite di un girone tremendamente complicato: il ko contro il Psg, per quanto onorevole, è stato pesante e ha poi portato a un pareggio contro il Benfica, che aveva eliminato la Juventus Primavera nella semifinale dello scorso anno.

DIRETTA/ Rangers Napoli Primavera (risultato finale 3-2): non basta il gol di Rossi

Adesso dunque bisogna battere due volte il Maccabi Haifa: compito abbordabile, non però scontato per la squadra prima in classifica in campionato. Gli israeliani infatti sono clamorosamente andati a vincere a Lisbona: hanno 3 punti e hanno soprattutto mostrato le loro qualità, dunque ora nella diretta di Juventus Primavera Maccabi Haifa la squadra di Paolo Montero dovrà sfruttare il fattore campo per operare il sorpasso in classifica e tornare in corsa. Aspettando che la partita si giochi, facciamo la nostra rapida considerazione sulle scelte operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

Diretta/ Milan Dinamo Zagabria Youth League (risultato finale 3-0): tris Lazetic!

JUVENTUS PRIMAVERA MACCABI HAIFA DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Primavera Maccabi Haifa è disponibile sui canali della televisione satellitare: la partita valida per la terza giornata dei gironi di Youth League sarà dunque visibile in esclusiva agli abbonati, che potranno come sempre utilizzare l’applicazione Sky Go (senza costi aggiuntivi) per la diretta streaming video Juventus Primavera Maccabi Haifa, attivando questo servizio su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone e semplicemente inserendo i dati del proprio abbonamento.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS PRIMAVERA MACCABI HAIFA

Nella diretta Juventus Primavera Maccabi Haifa Montero non avrà a disposizione Simone Scaglia, squalificato: in porta gioca Daffara, davanti a lui avremo invece Dellavalle e Huijsen con Stefano Turco e Rouhi che dovrebbero fare i terzini. A centrocampo Maressa cerca spazio ma deve vincere la concorrenza di Boende e Ripani; sugli esterni invece avremo Galante e Hasa ma occhio a Mbangula, che potrebbe fare il laterale al posto di uno dei due. Davanti Nicolò Turco ci sarà, da valutare il ballottaggio interessante tra Tommaso Mancini e Yildiz.

DIRETTA/ Juventus Primavera Benfica (risultato finale 1-1): Mbangula pareggia!

Il Maccabi Haifa di Messay Dego gioca con un 4-3-3 nel quale Laish e Eissat proteggono il portiere Greis; difesa completata dai laterali bassi che saranno Feingold e Leigh, mentre a centrocampo la regia di Hermesh sarà accompagnata da Otachi e Distalfeld che si posizioneranno sulle mezzali. Tridente offensivo nel quale Ben Shimol e Elmichly se la giocano; i favoriti restano comunque Shibli e Khalaili per le fasce laterali, con Razon che invece dovrebbe giocare da prima punta senza troppe discussioni.











© RIPRODUZIONE RISERVATA