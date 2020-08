Diretta Juventus primavera Real Madrid/ Streaming video tv: riparte la Youth League

Juventus primavera Real Madrid, in diretta dal Colovray Sports center di Nyon, è la partita in programma oggi, domenica 16 agosto 2020 per gli ottavi di finale di Youth League: fischio d’inizio previsto per le ore 18.00. Si completerà dunque con la diretta tra Juventus primavera e Real Madrid il quadro degli ottavi di finale di Youth League e davvero siamo ben impazienti di dare la parola al campo per una delle partite più attese di tutta la manifestazione: l’incrocio è prestigiosissimo e inoltre non scordiamo che abbiamo dovuto attendere oltre cinque mesi perchè abbia luogo. Ricordiamo infatti molto bene che tale match era stato messo in calendario per i primi giorni di marzo, ma poi lo scoppio della pandemia e il lockdown avevano bloccato tutto il mondo del calcio e dunque anche la competizione giovanile della UEFA. Che oggi dopo lunga attesa riapre i battenti, proprio lì dove l’avevamo lasciata e dunque dalla diretta tra Juventus primavera e Real Madrid, che mette in palio l’ultimo pass disponibile per gli ottavi di finale. E davvero possiamo dire che ci attenderà un match bollente, anche perchè vedrà in campo due formazioni completamente a riposo da mesi (in Italia il campionato primavera è stato prima sospeso e poi chiuso anzitempo già a giugno), impazienti di tornare a dare spettacolo.

DIRETTA TV E STREAMING VIDEO, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo agli appassionati che la diretta tra Juventus primavera e Real Madrid quest’oggi sarà visibile in diretta tv e in chiaro sulle reti Mediaset: appuntamento alle ore 18.00 al Canale 20, con diretta streaming video garantita tramite il portale sportmediaset.it. aggiungiamo che la partita si svolgerà a porte chiuse.

LE PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS PRIMAVERA REAL MADRID

Certo dopo oltre cinque mesi di digiuno dalle competizioni e alla vigilia di un match così importante come è questo ottavo di finale della Youth League , non è facilissimo individuare le mosse degli allenatori per le probabili formazioni della diretta tra Juventus primavera e Real Madrid. Proviamoci ugualmente e partiamo dallo schieramento bianconero di Mister Zauli, che oggi dovrebbe schierare i suoi con il classico 4-3-1-2. Qui vedremo Siano dal primo minuto tra i pali e in difesa pure non dovrebbero mancare Riccio e Vlasenko al centro, mentre sono ballottaggi aperti per le corsie esterne. In mediana indispensabile sarà Leone, con Sekulov titolare sulla trequarti, alle spalle di Sene e Da Graca. Pronto il 4-3-3 per il club spagnolo, dove Ramos si affiderà al tridente con Baeza Perez, Ruiz e Jordi: in mediana Blanco rimarrà fermo in cabina di regia e in difesa rimangono sicuri della propria maglia da titolare solo gli esterni di reparto Rueda e Chechu.

