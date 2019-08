Diretta Juventus Psg/ Risultato live: finale del quadrangolare di Zurigo (donne)

Juventus Psg, in diretta da Zurigo, è la finale del quadrangolare Spielplan Women’s cup 2019, prestigioso appuntamento amichevole nell’estate del calcio femminile, sotto i riflettori dopo il grande successo dei Mondiali in Francia. L’appuntamento è dunque per oggi pomeriggio, domenica 18 agosto 2019, alle ore 14.00 con la finale Juventus Psg. Le bianconere si sono qualificate facilmente per la partita decisiva, sconfiggendo con un perentorio 4-0 le padrone di casa dello Zurigo in semifinale. Netta la differenza di valori in campo, per la Juventus di Rita Guarino sarà dunque certamente più significativo il test di oggi, perché il Paris Saint Germain (che in semifinale ha avuto la meglio sul Milan) è una squadra di altissimo livello internazionale anche in campo femminile, di conseguenza anche ‘in rosa’ Juventus Psg sarà un’amichevole di lusso, che meriterà di essere seguita con grande attenzione dagli appassionati.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE JUVENTUS PSG

Ricordiamo allora a tutti i tifosi bianconeri e agli appassionati di calcio femminile che la diretta tv di Juventus Psg, finale del quadrangolare Spielplan Women’s cup 2019 di Zurigo, non sarà disponibile in Italia e non ci sarà neppure una diretta streaming video dell’incontro. Consigliamo quindi di tenere d’occhio i siti Internet e i profili social ufficiali dei due club per ricevere aggiornamenti su questa affascinante partita amichevole femminile.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS PSG DONNE

Analizzando le probabili formazioni di Juventus Psg, dobbiamo prendere a modello le due semifinali, che hanno visto le nette vittorie delle bianconere e delle francesi, di conseguenza i due allenatori non dovrebbero nemmeno avere bisogno di fare ricorso a un ampio turnover. Rita Guarino nella semifinale vinta per 4-0 contro lo Zurigo aveva schierato la Juventus con il seguente 4-3-3: Giuliani; Sikora, Hyyrynen, Sembrant, Panzeri; Rosucci, Galli, Caruso; Staskova, Girelli, Bonansea. Quanto al Paris Saint Germain, le ragazze di Olivier Echouafni si sono imposte addirittura per 6-0 sul Milan. Anche per il Psg avevamo avuto un 4-3-3 di partenza: Kiedrzynek; Paredes, Dudek, Morroni, Glas; Formiga, Geyoro, Dabritz; Diani, Nadim, Katoto.



