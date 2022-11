DIRETTA/ Juventus Psg video streaming tv: è una sfida che porta bene ai bianconeri

DIRETTA JUVENTUS PSG: I TESTA A TESTA

Passiamo ad analizzare i precedenti della diretta di Juventus Psg. Il primo doppio incontro arrivò in quella che si chiamava all’epoca Coppa Uefa un doppio confronto valido per i sedicesimi di finale che vide andare avanti la squadra bianconera. La storia si ripete nella stagione 1992/93 con i bianconeri che in semifinale si imposero con un 2-1 all’andata e un 1-0 al ritorno a Parigi. In entrambe le situazioni alla fine la squadra bianconera fu in grado di vincere la competizione.

psg juventusSi passa poi a un altro successo dei bianconeri che a cavallo tra gennaio e febbraio del 1997 superarono il Psg in Supercoppa Europea vincendo 6-1 in trasferta e 3-1 a Torino. All’andata in Francia la squadra bianconera è caduta col risultato di 2-1. Stesi da Mbappé con due reti nei primi ventidue minuti la squadra ospite Weston McKennie dimezzava lo svantaggio mettendo in grande difficoltà la squadra di Galtier che rischiò di pareggiare la partita.

JUVENTUS PSG STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Psg sarà riservata questa sera esclusivamente agli abbonati sui canali di Sky Sport, non essendo la partita visibile in chiaro nel martedì di Champions League. Le possibilità per la diretta streaming video di Juventus Psg saranno di conseguenza quelle offerte a pagamento dalle piattaforme Sky Go, Now TV e Infinity +, come per le altre partite odierne in Champions League.

JUVENTUS PSG: ALLEGRI DEVE SOLO VINCERE!

Diretta Juventus Psg, in programma alle ore 21.00 di mercoledì 2 novembre 2022 presso l’Allianz Stadium di Torino, sarà una sfida valida per la sesta e ultima giornata della fase a gironi di Champions League 2022-2023. Di fronte due squadre a caccia di punti importanti, seppur per obiettivi diversi…

Reduce dalla sconfitta per 4-3 contro il Benfica, la Juventus è già matematicamente eliminata dalla Champions League, ma può accedere all’Europa League. I bianconeri sono a quota 3 punti, gli stessi del Maccabi Haifa ma può contare sugli scontri diretti favorevoli. Il Psg, invece, è primo a 11 punti insieme al Benfica: in palio il primo posto, con i parigini che possono contare su una differenza reti di +8 rispetto al +4 dei lusitani.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS PSG

Allegri e Galtier alle prese con gli ultimi dubbi sugli undici, andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Psg Juventus. Partiamo dalla compagine bianconera, in campo con il 4-4-2: Szczesny, Danilo, Gatti, Bonucci, Alex Sandro, Cuadrado, McKennie, Rabiot, Kostic, Kean, Milik. Passiamo adesso alla formazione parigina, schierata con il 4-3-3: Donnarumma, Hakimi, Sergio Ramos, Marquinhos, Bernat, Vitinha, Fabian Ruiz, Soler, Messi, Mbappè, Neymar.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Juventus Psg vedono favorita la formazione di Galtier. Andiamo a scoprire l’1-X-2 grazie ai numeri di Eurobet: la vittoria dei bianconeri è a 4,70, il pareggio è a 4,10, mentre il successo dei parigini è a 1,68. Sarà una gara ricca di reti secondo i bookmakers: Over 2,5 a 1,60 e Under 2,5 a 2,20. Molto simili le quote di Gol e No Gol, rispettivamente a 1,62 e 2,15.











