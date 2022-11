Diretta/ Juventus Psg Youth League, streaming video tv: sfida per la vetta

DIRETTA JUVENTUS PSG YOUTH LEAGUE: GARA DECISIVA

Juventus Psg di Youth League sarà diretta dall’arbitro olandese Kooij: allo Juventus Training Center di Torino si gioca alle ore 16.00 di mercoledì 2 novembre 2022, sesta e ultima giornata del gruppo H della Champions League 2022-2023 dedicata alle formazioni Under 19.

Una gara decisiva per le sorti del girone: la Juventus occupa il secondo posto con 10 punti, mentre il Psg è in vetta con 12 punti. I bianconeri devono vincere per assicurarsi il passaggio direttamente agli ottavi di finale. Per non dover passare dai sedicesimi, la compagine parigina deve vincere oppure pareggiare. Sarà una battaglia dal 1′ all’ultimo minuto, previsto grande spettacolo. Ricordiamo che la gara d’andata è terminata 5-3 per i transalpini.

JUVENTUS PSG YOUTH LEAGUE IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Psg Youth League sarà trasmessa su Sky Sport: tutti gli appassionati avranno dunque la possibilità di accendere il loro televisore e assistere al match. In alternativa potranno dotarsi di un dispositivo mobile (PC, tablet o smartphone) e attivare il servizio di diretta streaming video offerto da Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS PSG YOUTH LEAGUE

Andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Juventus Psg Youth League al via tra pochi minuti. Partiamo dalla formazione bianconera, schierata con il 4-4-2: Daffara, Valdesi, Dellavalle, Huijsen, Rouhi, Hasa, Nonge Boende, Ripani, Mbangula, Turco, Yildiz. Passiamo adesso alla formazione parigina, schierata con il 3-4-2-1: Mouquet, Lamy, El Hannach, Fernadez, Zague, Kari, Mbappe, Muntu Wa Mungu, Mukelenge, Gharbi, Housni.

