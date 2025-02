Diretta Juventus PSV, Thiago Motta non vuole scherzi!

La diretta Juventus PSV avrà luogo all’Allianz Stadium e sarà valida per l’andata degli spareggi del nuovo format della Champions League, a scendere in campo sono due squadre che si sono già incontrate nella fase a gironi proprio sul campo dei bianconeri che avevano vinto con un secco risultato di 3-1, hanno entrambe faticato nella prima fase della competizione ma mentre i padroni di casa anche in Serie A non riescono a trovare la continuità soprattutto del gioco, gli ospiti sono in testa in Eredivisie, sebbene alla pari con l’Ajax. Il nuovo acquisto della Juventus però potrebbe aver finalmente sbloccato il problema realizzativo dei bianconeri visti i suoi 5 gol in 3 partite e potrebbe essere la mossa del tecnico per riuscire a bissare il successo di inizio anno e portarsi avanti nella doppia sfida.

Diretta Juventus PSV, come vedere la partita in streaming video e tv

Per seguire la diretta Juventus PSV sarà necessario per tutti i tifosi e gli interessati aver sottoscritto l’abbonamento ai servizi di Sky Sport, ci si dovrà poi sintonizzare ad uno dei canali tra Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport (canale 252), altrimenti si potrà collegarsi alle piattaforme di streaming SkyGo e NowTv.

Le scelte dei due mister per Juventus PSV, le probabili formazioni

Per la diretta Juventus PSV delle 21.00 i padroni di casa potrebbero essere schierati da Thiago Motta con un 4-2-3-1 con Di Gregorio in porta, Savona, Veiga, Gatti e Weah in difesa, Locatelli e McKennie in mediana, trequarti formata da Nico Gonzalez e yildiz sugli esterni e Koopmeiners in posizione centrale in supporto di Kolo Muani. Lo stesso 4-2-3-1 dovrebbe essere scelto dagli ospiti guidati dal tecnico Peter Bosz con Benitez tra i pali, Karsdorp e Mauro Junior gli esterni bassi insieme a Flamingo e Obispo a completare la linea difensiva, Veerman e Schouten in mezzo al campo, de Jong unica punta con alle sue spalle Bakayoko, Til e Lang.

Juventus PSV, quote e possibile risultato finale

La diretta Juventus PSV è una gara dal difficile pronostico perché nonostante sulla carta la squadra di casa sia più attrezzata e possa avere il supporto del proprio pubblico gli ospiti sono una squadra ben organizzata e soprattutto che sta facendo un percorso coerente con quelle che erano e sono le aspettative della sua dirigenza, alla fine il risultato che potrebbe uscire è un pareggio con le squadre che si dividono la posta in gioco dopo una partita con non troppe occasioni da gol e tanta lotta a centrocampo. Dando un occhio invece ai bookmakers, in particolare AdmiralBet la vittoria della Juventus è quotata 1.91, la vittoria del PSV ha una quota di 4.10, mentre il pareggio tra le due squadre è la quota intermedia di 3.50