Diretta Juventus Reggiana streaming video tv: orario, probabili formazioni e risultato live della partita amichevole (oggi sabato 2 agosto 2025)

DIRETTA JUVENTUS REGGIANA (RISULTATO 0-0): L’AMICHEVOLE INIZIA!

La diretta Juventus Reggiana ci offre lo spunto per curiosare nella storia di questa partita, che oggi è un’amichevole ma vanta in totale 16 precedenti in contesti ufficiali. Non sorprende evidentemente osservare che la Juventus sia in vantaggio grazie a nove vittorie, ma tutto sommato la Reggiana non sfigura grazie soprattutto a cinque pareggi, a cui si aggiungono i ricordi più dolci delle due vittorie. Va detto che in questo secolo non ci sono precedenti, dal momento che le partite più recenti fra i bianconeri e la formazione emiliana risalgono al campionato di Serie A 1996-1997, con un pareggio per 1-1 a Reggio Emilia e la vittoria per 3-1 della Juventus all’allora stadio Delle Alpi.

DIRETTA/ Brescia Reggiana (risultato finale 2-1): Verreth regala la salvezza! (Serie B, 13 maggio 2025)

Negli anni Novanta c’erano stati ben otto incroci, il bilancio dell’ultimo decennio del secolo scorso conta cinque vittorie per la Juventus, due pareggi e una vittoria della Reggiana, per 2-1 il 26 ottobre 1994 nella partita di ritorno degli ottavi di finale di Coppa Italia, con la Juventus che passò comunque il turno. Adesso però torniamo al presente per dare davvero il via alla diretta Juventus Reggiana! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA/ Juve Stabia Reggiana (risultato finale 1-2): accorcia Adorante (Serie B, 9 maggio 2025)

JUVENTUS REGGIANA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Amichevole ovviamente stuzzicante per milioni di tifosi, la piattaforma Dazn sarà il punto di riferimento per seguire la diretta Juventus Reggiana in tv, la partita di oggi sarà quindi visibile tramite una diretta streaming video.

LA PRIMA AMICHEVOLE BIANCONERA

Dopo le fatiche per il Mondiale per Club, è cominciato in ritardo il pre-campionato bianconero e così siamo arrivati a oggi, sabato 2 agosto 2025, per la prima amichevole della nuova stagione della Vecchia Signora. L’appuntamento sarà con la diretta Juventus Reggiana e attenzione perché si giocherà già alle ore 11.00 del mattino alla Continassa, sede degli allenamenti per la Juventus.

DIRETTA/ Reggiana Spezia (risultato finale 2-1): rimonta effettuata! (4 maggio 2025)

Estate quindi anomala, perché si è arrivati agli inizi di luglio con il torneo iridato negli States, che per la Juventus di Igor Tudor è terminato con l’eliminazione negli ottavi di finale per mano del Real Madrid. L’allenatore croato tuttavia aveva ottenuto il fondamentale obiettivo della qualificazione in Champions League e allora la società riparte da lui.

Scelta che possiamo considerare saggia, considerando che altrimenti avremmo avuto il secondo cambio di allenatore in pochi mesi e per di più con un pre-campionato breve: meglio puntare sulla continuità, anche se tra i tifosi non serpeggia grande entusiasmo, almeno per quanto riguarda l’obiettivo dello scudetto, che naturalmente deve essere sempre nel mirino della Juventus.

L’inizio sarà subito di discreto livello: non c’è tempo per sgambate contro i dilettanti, la prima amichevole è contro la Reggiana di Davide Dionigi, che si sta preparando a disputare il prossimo campionato di Serie B. Potranno quindi arrivare fin da stamattina indicazioni significative per Tudor, un motivo in più per seguire con grande curiosità la diretta Juventus Reggiana…

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS REGGIANA

Essendo la prima amichevole della nuova stagione, è difficile sbilanciarsi sulle probabili formazioni per la diretta Juventus Reggiana. Igor Tudor comunque potrebbe affidarsi a un modulo 3-4-2-1, con qualche nuovo acquisto magari già titolare: noi ipotizziamo liberamente Di Gregorio tra i pali; difesa a tre con Kalulu, Kelly e Savona; il volto nuovo Joao Mario potrebbe aprire la linea di centrocampo con Locatelli, Thuram e Cambiaso dall’altra parte; sulla trequarti Conceiçao e Yildiz alle spalle di un altro acquisto estivo, cioè l’atteso centravanti canadese David.

Qualcosa è giusto dire anche sulla Reggiana, che mister Davide Dionigi nel test in famiglia di mercoledì aveva schierato con un modulo 3-4-2-1 e questi undici uomini come titolari dal primo minuto:

Sposito in porta; i tre difensori Papetti, Nahounou e Stramaccioni; a centrocampo una linea a quattro che potrebbe prevedere Rover, Shaibu, Bertagnoli e Bozzolan titolari; infine in attacco potremmo vedere l’assetto con Maggio e Tavsan sulla trequarti alle spalle del centravanti Cavaliere.