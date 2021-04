Diretta Juventus Roma donne/ Streaming video tv: ribaltone bianconero? (Coppa Italia)

DIRETTA JUVENTUS ROMA DONNE: CHI VA IN FINALE?

Juventus Roma donne è in diretta alle ore 12:30 di domenica 25 aprile, presso il Centro Sportivo di Vinovo: si gioca qui il ritorno della semifinale di Coppa Italia 2020-2021. All’andata il risultato è stato sorprendente: le giallorosse hanno vinto 2-1 rifilando alle bianconere l’unica sconfitta in ambito nazionale della stagione, il che ci dà già l’esatta proporzione delle forze in campo. Adesso, per qualificarsi alla finale, la Juventus Women può anche vincere 1-0 ma dovrà comunque ottenere un successo.

Lee avversarie invece potranno anche pareggiare; sarà dunque interessante vedere se la squadra di Rita Guarino, che si sta nel frattempo avviando a vincere un altro scudetto, riuscirà a ribaltare quanto accaduto ormai un mese e mezzo fa. Aspettando che la diretta di Juventus Roma donne prenda il via, noi possiamo anche fare qualche considerazione circa le scelte che verranno operate dalle due allenatrici, leggendo insieme le probabili formazioni di questa semifinale di ritorno.

DIRETTA JUVENTUS ROMA DONNE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Roma donne sarà trasmessa su Sky Sport Uno: il canale è disponibile al numero 201 del decoder di Sky e dunque l’appuntamento è riservato in esclusiva agli abbonati alla televisione satellitare. Come sempre, senza costi aggiuntivi, gli stessi clienti potranno seguire questa partita anche con il servizio di diretta streaming video: basterà inserire i dati del proprio abbonamento su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone per usufruire dell’applicazione Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS ROMA DONNE

In Juventus Roma donne Rita Guarino dovrà nuovamente rinunciare a Galli: in mezzo al campo dunque a giocarsi il posto sono Rosucci e Caruso, con Junge Pedersen e Cernoia che invece dovrebbero essere titolari. Salvai e Sembrant sembrano destinate a formare la coppia centrale di difesa davanti a Giuliani, con Hyyrynen e Boattin sui lati; nel tridente offensivo la certezza è Girelli, con lei quasi certamente ci sarà Hurtig e poi ballottaggio Maria Alves-Staskova per la terza maglia. Nella Roma di Elisabetta Bavagnoli il modulo sarà il 4-2-3-1: Caesar in porta, davanti a lei il tandem centrale formato da Swaby e Linari mentre Erzen e Soffia correranno sulle corsie laterali. In mezzo al campo il talento di Giugliano sarà accoppiato alla concretezza di Bernauer; Andressa Alves la trequartista in posizione centrale a supporto della prima punta Paloma Lazaro, le corsie saranno probabilmente presidiate da Thomas e Serturini.

