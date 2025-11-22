Diretta Juventus Roma Primavera, streaming video tv: i bianconeri vogliono trovare continuità in un match però quasi proibitivo (22 novembre 2025)

DIRETTA JUVENTUS ROMA PRIMAVERA, BIG MATCH

C’è chi è in corsa per il primo posto e chi per accorciare il gap con la zona playoff. Situazioni diverse, ma stessa voglia di vincere nella diretta Juventus Roma Primavera che si giocherà sabato 22 novembre ore 13:00.

La Juventus è in un periodo altalenante con due pareggi ad inizio ottobre con Lecce e Monza fino alla importanti vittorie contro Milan e Lazio, intervallate dal ko un po’ a sorpresa contro il Napoli con il risultato di 2-0.

La Roma invece ha pareggiato l’ultima gara di campionato, 1-1 con l’Inter, ma precedentemente aveva messo a referto la bellezza di cinque vittorie consecutive senza incassare reti contro Frosinone, Napoli, Cagliari, Torino e Bologna.

DOVE VEDERE DIRETTA JUVENTUS ROMA PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Juventus Roma Primavera potrete farlo sul canale 60 ovvero Sportitalia, che vi permetterà di vedere anche la diretta streaming su applicazione o sito web.

LE PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS ROMA PRIMAVERA

La Juventus Primavera scenderà in campo con il modulo 4-4-2 con Radu in porta, protetto dal quartetto Bamboli, Rizzo, Verde e Bassino. Sugli esterni Tiozzo e Finocchiaro con Vallana e Keutgen in regia più Lopez-Grelaud attaccanti.

La Roma invece risponderà con l’assetto tattico 3-5-2 con Zelezny tra i pali, pacchetto arretrato composto da Mirra, Seck e Nardin. Agiranno da laterali Buba e Cama mentre Romano e Bah a centrocampo. Di Nunzio e Della Rocca saranno i trequartisti dietro a Paratici.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE JUVENTUS ROMA PRIMAVERA

Parte avanti la Roma Primavera a 1.83 sulla carta con il pareggio a 3.70 e il successo della Juventus a 3.30. Gol a 1.66, No Gol a 2.15.

