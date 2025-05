DIRETTA JUVENTUS ROMA (RISULTATO FINALE 4-0): TRIPLICE FISCHIO

Termina con un netto 4-0 la finale di Coppa Italia Femminile tra Juventus e Roma, un risultato che certifica la supremazia bianconera in una serata dominata dal primo all’ultimo minuto. La Juventus parte fortissimo e sblocca il match già nei primi minuti con Cristiana Girelli, fredda dal dischetto dopo un’uscita avventata del portiere giallorosso che atterra la punta bianconera. Da lì in poi, è monologo Juve. La Roma fatica a reagire e commette troppi errori in uscita, due dei quali vengono puniti in modo identico: prima Cantore, poi Thomas approfittano di leggerezze clamorose in fase di impostazione della retroguardia romanista e siglano il 2-0 e il 3-0 con freddezza, presentandosi davanti alla porta e battendo il portiere senza problemi.

Il poker lo cala ancora Girelli, con una rete costruita da tutta la squadra: azione corale, palla che viaggia veloce tra i piedi bianconeri e finalizzazione chirurgica della numero 10, che firma la doppietta personale e mette il punto esclamativo su una prestazione sontuosa. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA JUVENTUS ROMA (RISULTATO LIVE 4-0): SPETTACOLO

Riprende la finale di Coppa Italia Femminile con il punteggio fermo sul 4-0 in favore della Juventus, che rientra in campo con l’obiettivo chiaro di gestire il vantaggio maturato nei primi 45 minuti. Le bianconere abbassano i ritmi, ma continuano a mantenere il controllo del gioco, facendo girare il pallone con ordine e rallentando ogni tentativo di pressing romanista.

La Roma prova a scuotersi con qualche ripartenza affidata alla velocità e all’orgoglio di Valentina Giacinti, unica a cercare con insistenza la profondità. L’attaccante giallorossa si muove tanto, cerca spazio tra le linee, ma resta troppo isolata per incidere. La retroguardia juventina, attenta e compatta, concede poco o nulla e continua a chiudere ogni varco con puntualità. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA JUVENTUS ROMA (RISULTATO LIVE 4-0): POKER

Termina con un clamoroso 4-0 il primo tempo della finale di Coppa Italia Femminile tra Juventus e Roma, con le bianconere che dominano la scena in maniera netta e sorprendente. Dopo il vantaggio firmato da Girelli su rigore nei primissimi minuti, la Juventus continua a spingere sfruttando ogni errore della retroguardia giallorossa. Due dei quattro gol arrivano quasi in fotocopia: prima Cantore, poi Thomas approfittano di due sanguinosi palloni persi dalla Roma in fase di impostazione. Entrambe le attaccanti bianconere pressano alto, rubano palla al limite dell’area e si presentano sole davanti al portiere, che non può nulla.

La Roma, sorpresa dalla pressione e dalla velocità d’esecuzione della Juve, appare disorientata e poco reattiva. Il poker lo cala ancora Cristiana Girelli, che finalizza una splendida azione corale: scambio rapido nello stretto, verticalizzazione precisa e inserimento perfetto della numero 10, che chiude con freddezza e firma la sua doppietta personale. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA JUVENTUS ROMA (RISULTATO LIVE 1-0): SI INIZIA

Finale di Coppa Italia Femminile subito scoppiettante in questa diretta, dove Juventus e Roma si affrontano in una delle sfide più attese della stagione. Non passano nemmeno cinque minuti e la gara si sblocca: la Juventus passa in vantaggio grazie alla freddezza dal dischetto di Cristiana Girelli, che trasforma con sicurezza il calcio di rigore assegnato alle bianconere.

L’episodio decisivo nasce da un’incursione centrale che sorprende la difesa della Roma: la punta bianconera viene servita in profondità e anticipa l’uscita del portiere giallorosso, che interviene in maniera scomposta travolgendo l’attaccante. L’arbitro non ha dubbi e indica il dischetto. Sul pallone va Girelli, che spiazza il portiere e porta la Juventus sull’1-0. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA JUVENTUS ROMA FEMMINILE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Un classico del calcio ormai la diretta di Juventus Roma Femminile, uno dei match più giocati e che oggi sarà anche una finale di Coppa Italia. Prima di entrare nel vivo però, cerchiamo di capire quali sono le statistiche che accompagno i due team alla ricerca sia dei trend ma anche delle favorite per la vittoria finale. Iniziamo con il dire che il 75% dele volte che queste due compagini si sono affrontate, la partita è finita con almeno due gol, uno per parte.

Quindi molto difficile aspettarsi una porta inviolata, sopratutto se la partita dovesse andare ai supplementari, le volte che le ragazze bianconere hanno vinto la coppa, l’hanno fatto sempre nei minuti regolamentari mentre la Roma è una squadra che cerca con ossessione la propria punta. Il 35% dei passaggi infatti è verso di lei. La Juve invece fa segnare in media due reparti diversi a partita, quindi attenzione alle marcature perché le juventine potrebbero colpire in qualsiasi momento. Andrà davvero cosi? Scopriamolo nel prossimo aggiornamento della diretta di Juventus Roma Femminile, il fischio di inizio è vicino e con esso il commento live. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA JUVENTUS ROMA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Juventus Roma è una partita da non perdere per tutti gli appassionati di calcio e la si potrà seguire senza andare di persona allo stadio in chiaro grazie alle reti RAI. L’emittente nazionale trasmetterà l’evento su RAI 2 oppure sul canale Rai Sport, il numero 58 della televisione. La gara sarà anche mandata in onda via streaming tramite Rai Play.

FINALE FEMMINILE AL SINIGAGLIA

Comincia sabato 17 maggio 2025 alle ore 18:00 la diretta Juventus Roma. Presso lo Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como si gioca la finale della Coppa Italia femminile 2024/2025 tra due squadre che sono state protagoniste anche durante il campionato e la poule scudetto. Le bianconere si sono addirittura aggiudicate il torneo diventando nuovamente campionesse dopo aver concluso la stagione al primo poso in classifica ed aver anche battuto il Milan nella post season.

Neanche le giallorosse sono dal canto loro passate inosservate, chiudendo infatti al terzo posto in graduatoria con quarantacinque punti, dieci in meno rispetto alle piemontesi e dietro all’Inter. Le capitoline guidate in panchina dal tecnico Alessandro Spugna si erano in ogni caso aggiudicate la Supercoppa italiana femminile a gennaio contro la Fiorentina e adesso vorrebbero aggiungere un altro trofeo in bacheca così da dare ulteriore prestigio all’annata calcistica che sta per terminare.

DIRETTA JUVENTUS ROMA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Nelle probabili formazioni della diretta Juventus Roma ci aspettiamo magari qualche cambiamento da parte di mister Massimiliano Canzi per quanto riguarda lo schieramento di partenza delle bianconere rispetto al 3-4-3 con Peyraud-Magnin, Gama, Salvai, Harviken, Krumbiegel, Brighton, Schatzer, Boattin, Cantore, Girelli e Bonansea che è stato recentemente sconfitto dall’Inter. Il modulo 4-2-3-1 con Ceasar, Thogersen, Cissoko, Linari, Di Gugliemo, Troelsgaard, Kuhl, Giugliano, Pilgrim, Giacinti e Haavi dovrebbe invece ancora una volta essere scelto da mister Alessandro Spugna per impostare le giallorosse dall’inizio del match.