Diretta Juventus Roma/ Streaming video tv: chiusura di lusso (Serie A)

Juventus Roma, in diretta dall’Allianz Stadium di Torino, è una grande classica che spicca nel programma della trentottesima e ultima giornata di Serie A: l’appuntamento è fissato per le ore 20.45 di questa sera, sabato 1 agosto 2020. Come è normale che sia, la diretta di Juventus Roma ci fornisce spunti interessanti anche se ormai è tutto già deciso, con i bianconeri campioni d’Italia per il nono anno consecutivo e i giallorossi qualificati per la fase a gironi di Europa League. Infatti la Juventus di Maurizio Sarri vorrà chiudere con il sorriso un campionato nel quale è stata molto criticata pur avendolo vinto ancora una volta: il rendimento è stato spesso sotto le attese, come ha certificato anche la sconfitta di mercoledì a Cagliari. In particolare, dal momento della ripartenza del campionato spesso le trasferte sono state un disastro, stavolta però si gioca allo Stadium e la sfida alla Roma dà sempre le giuste motivazioni. I giallorossi di Paulo Fonseca sono curiosamente alla seconda partita consecutiva a Torino: con il successo in casa granata hanno blindato il quinto posto, ora cercano una gioia nella partita che i tifosi sentono di più, derby a parte, per nobilitare un campionato buono ma non memorabile.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE JUVENTUS ROMA

La diretta tv di Juventus Roma sarà garantita sui canali della piattaforma satellitare, dal momento che si tratta di una delle sette partite della giornata di Serie A trasmesse in esclusiva da Sky. Questo significa che pure la diretta streaming video sarà riservata agli abbonati, tramite il sito oppure l’applicazione del servizio Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS ROMA

Le probabili formazioni di Juventus Roma saranno all’insegna dell’equilibrio tra la volontà di giocare al meglio un big-match e la necessità di pensare ai prossimi impegni nelle Coppe europee – vedi il dubbio Juventus su quanti Under 23 potrebbero giocare. Da annotare le squalifiche del grande ex Pjanic nella Juventus e di Mancini nella Roma. Nel centrocampo bianconero vedremo allora in azione Bentancur come regista, affiancato da Rabiot e uno fra Matuidi e Ramsey, mentre in difesa si segnalano i ballottaggi De Ligt-Rugani e Alex Sandro-Danilo. Meno dubbi in attacco, dove dovremmo vedere Higuain e Bernardeschi con Cristiano Ronaldo, Zanimacchia permettendo. Nella difesa della Roma invece avremo il rientro di Ibanez da titolare per sostituire Mancini. Il modulo giallorosso sarà l’ormai definitivo 3-4-2-1, ma con diversi dubbi ancora da sciogliere: Zappacosta insidia sia Spinazzola a sinistra sia Bruno Peres a destra, mentre in mediana si contendono un posto Cristante e Diawara e sulla trequarti uno fra Zaniolo e Carles Perez affiancherà Mkhitaryan alle spalle della prima punta Dzeko.

PRONOSTICO E QUOTE

Cosa ci dicono le quote dell’agenzia Eurobet per il pronostico su Juventus Roma? Un po’ a sorpresa, sarebbero favoriti i giallorossi: il segno 2 è infatti quotato a 2,15, mentre con il segno 1 per la vittoria della Juventus si sale a quota 2,85. L’ipotesi più remunerativa tuttavia sarà il pareggio, perché il segno X vale 3,90 volte la posta in palio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA