Diretta Juventus Roma/ Streaming video tv: ecco il big-match! (Serie A)

DIRETTA JUVENTUS ROMA: PER LA JUVE L’AMULETO ORSATO!

Juventus Roma, in diretta dall’Allianz Stadium di Torino alle ore 18.00 di oggi, sabato 6 febbraio 2021, è evidentemente il piatto forte della ventunesima giornata di Serie A. Sarà dunque un anticipo di lusso quello che ci verrà proposto nella diretta di Juventus Roma, una grande classica del nostro calcio tra due squadre divise da una grande rivalità e che sono adesso in corsa per i medesimi obiettivi. Per la Roma questa trasferta sarà difficilissima, ma forse paradossalmente i giallorossi di Paulo Fonseca hanno meno da perdere: la Roma si è rilanciata con la vittoria sul Verona di domenica scorsa e ora cerca finalmente un grande risultato contro una big, cioè quello che finora è mancato ai giallorossi in tutto il campionato. La Juventus di Andrea Pirlo invece, reduce dalla vittoria sul campo della Sampdoria e da quella sul campo dell’Inter in Coppa Italia, è lanciata ma avrà dunque il “dovere” della vittoria per rafforzare ancora di più l’inseguimento al decimo scudetto consecutivo nonostante sia dietro alle due milanesi. Che cosa ci dirà quindi Juventus Roma?

DIRETTA JUVENTUS ROMA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Roma sarà garantita agli abbonati sui canali di Sky Sport, perché si tratta di una delle sette partite di questa giornata di Serie A trasmesse in esclusiva da Sky. Di conseguenza, gli abbonati avranno a disposizione anche la diretta streaming video tramite il servizio offerto come di consueto da Sky Go tramite sito e app.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS ROMA

Quali potrebbero essere le probabili formazioni di Juventus Roma? Naturalmente scenderanno in campo tutti i migliori: dunque per Andrea Pirlo coppia d’attacco Cristiano Ronaldo-Morata, mentre a centrocampo potrebbe trovare posto Kulusevski come esterno, mentre Bentancur è squalificato e dunque in mezzo potrebbero giocare McKennie e Arthur. In difesa potenziale dubbio De Ligt-Chiellini per affiancare Bonucci davanti all’ex di turno Szczesny, i due terzini dovrebbero essere Cuadrado e Danilo. Nella Roma spiccano le assenze di Smalling e dello squalificato Pellegrini: in difesa dovrebbe giocare Kumbulla con Mancini e Ibanez, mentre Carles Perez dovrebbe trovare spazio al fianco di Mkhitaryan alle spalle di Borja Mayoral, ancora una volta titolare come centravanti. Ballottaggio in porta fra Pau Lopez e Mirante.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Juventus Roma in base alle quote dell’agenzia Eurobet. I bianconeri partono favoriti e il segno 1 è quotato a 1,75, mentre poi si sale a quota 4,15 in caso di segno X per il pareggio e fino a 4,20 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di vittoria della Roma.



