Diretta/ Juventus Roma streaming video tv: i numeri di una storia leggendaria (Serie A, 30 dicembre 2023)

DIRETTA JUVENTUS ROMA: TESTA A TESTA

I testa a testa della diretta Juventus Roma sono parte dell’immenso patrimonio del calcio italiano. Un classico quello tra giallorossi e bianconeri, che in queste 200 partite tonde tonde tra le due compagini hanno visto per 94 trionfare la squadra di Torino, 49 quella della Capitale e ben 57 pareggi. L’ultimo scontro ha visto sorridere la Roma grazie al gol da fuori area di Mancini che è servito ai giallorossi per portare a casa tre punti molto importanti. L’ultimo successo bianconero è invece del 2022 e parliamo di una partita clamorosa.

In quel tardo pomeriggio all’Olimpico, dopo 11′ Abraham aveva portato avanti la Roma salvo poi arrivare l’1-1 di un giocatore che da lì a poco tempo dopo avrebbe vestito proprio la maglia giallorossa ovvero Dybala. Qualche minuto più tardi il triste episodio della rottura del crociato di Chiesa. Nella ripresa la Roma si porta addirittura sul 3-1 con Mkhitaryan e una punizione clamorosa di Pellegrini. Dal 70′ al 77′ apoteosi juventina: Locatelli accorcia, Kulusevski pareggia e De Sciglio ribalta. All’83’ rosso per De Ligt e rigore per la squadra giallorossa ma Pellegrini si fa ipnotizzare dall’ex Szczesny. (aggiornamento di Christian Attanasio)

JUVENTUS ROMA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Juventus Roma sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. L’unico modo per assistere a questa gara, è sottoscrivere un abbonamento a DAZN. Anche la diretta streaming Juventus Roma sarà visibile esclusivamente sull’app di DAZN attraverso tutti i dispositivi tra cui smartphone, tablet, pc e console di gioco. Per chi è abbonato DAZN tramite Sky, al costo di 5 euro al mese, può aggiungere Zona DAZN e vedere direttamente su Sky tramite DAZN la partita. Chi invece è dotato di decoder Sky Q può accedere tramite le App a quella di DAZN.

BIG MATCH!

Juventus Roma, in diretta sabato 30 dicembre 2023 alle ore 20.45 presso lo Stadium di Torino, sarà una sfida valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie A. Tanti i punti che dividono le due squadre (ben dodici) ma il match odierno rientra tra i big match di giornata: i bianconeri, a quota 40 punti in classifica, sono reduci da tre vittorie nelle ultime cinque gare e cercano un altro successo per rimanere attaccati alla vetta occupata dall’Inter. I giallorossi, invece, grazie alla vittoria ottenuta con il Napoli sono rientrati in zona Europa, al sesto posto.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS ROMA

Le probabili formazioni della diretta Juventus Roma match che andrà in scena allo Stadium di Torino. Per i padroni di casa, oltre agli squalificati di lunga data Pogba e Fagioli, mancherà anche Cambiaso, fermato per un turno dal giudice sportivo. Fuori causa anche gli infortunati Alex Sandro, De Sciglio e Kean. Per mister Mourinho, invece, non prenderanno parte al match Smalling, Aouar e Abraham.

JUVENTUS ROMA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Juventus Roma, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie A. La vittoria dei bianconeri con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.10, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.90, mentre l’eventuale successo dei giallorossi, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.25.

