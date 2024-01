Diretta/ Juventus Salernitana (risultato 2-1), streaming video e tv: Cambiaso! (Coppa Italia, 4 gennaio 2023)

DIRETTA JUVENTUS SALERNITANA (RISULTATO 2-1): RIMONTA BIANCONERA

Finisce il primo tempo della diretta Juventus Salernitana, al termine dei 45 minuti iniziali il risultato è di 2-1. Rimonta completata per i bianconeri che trovano la rete del sorpasso al 34′ con la girata di Cambiaso, bravo a sfruttare la spizzata di Danilo che termina proprio dalle parti dell’ex Genoa che non sbaglia.

Probabili formazioni Juventus Salernitana/ Quote, Allegri con i giovani (Coppa Italia, 4 gennaio 2024)

Salernitana che dopo la rete del vantaggio non è mai stata propriamente padrona del campo, contando un possesso palla intorno al 40%. Molto più in partita la squadra di Allegri che con oltre 10 tiri nel primo tempo ha delegittimato il vantaggio. Ghersini ha estratto un solo cartellino giallo ovvero quello a Maggiore al quarantesimo. (aggiornamento di Christian Attanasio)

Probabili formazioni Juventus Salernitana/ Diretta tv, dentro Samuel Iling? (Coppa Italia, 3 gennaio 2024)

DIRETTA JUVENTUS SALERNITANA (RISULTATO 1-1): CHE INIZIO

Inizia la diretta Juventus Salernitana, risultato già sull’1-1 prima della mezz’ora. Passa appena un minuto e Gatti sbaglia clamorosamente un cambio di gioco che si trasforma in assist per Ikwuemesi. L’attaccante non sbaglia davanti a Perin e sigla la rete del vantaggio.

Dura però pochissimo l’1-0 campano dato che al 12′ Chiesa dalla sinistra trova Cambiaso, abile a fare una sponda perfetta per Miretti che beffa Fiorillo portando così il punteggio sull’1-1. Al 18′ Ghersini assegna un calcio di rigore alla Juventus per fallo di Sambia su Gatti, ma dopo un silent check viene assegnata la punizione. Infatti il fallo è stato fatto fuori dall’area di rigore. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA/ Verona Salernitana (risultato finale 0-1): primo acuto granata in trasferta (30 dicembre 2023)

DIRETTA JUVENTUS SALERNITANA, ATTESA A TORINO

Juventus Salernitana, in diretta giovedì 4 gennaio 2024 alle ore 21.00 presso l’Allianz Stadium di Torino, sarà una sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. La Juventus detiene il primato di vittorie in questa competizione, avendo conquistato il trofeo per ben 14 volte. I bianconeri giunsero in finale nel 2021/2022, subendo poi una sconfitta per 4-2 contro l’Inter. La squadra arriva all’incontro con la Salernitana con grande fiducia, poiché non ha subito sconfitte in Serie A per 13 partite, l’ultima risalente al 4-2 contro il Sassuolo, battendo di misura la Roma nell’ultima sfida. Di conseguenza, Rabiot e i suoi compagni sono determinati a superare il turno contro la Salernitana.

La Salernitana ha incontrato diverse difficoltà in questa prima parte di stagione, riflettendosi nella posizione attuale in classifica, con soli 12 punti e l’ultimo posto. Tuttavia, nelle ultime 5 partite, si sono notati segnali di ripresa, con il pareggio 2-2 contro il Milan e la vittoria in trasferta contro il Verona. La squadra di Inzaghi si presenterà all’Allianz Stadium dopo aver eliminato Ternana e Sampdoria.

DIRETTA JUVENTUS SALERNITANA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Salernitana sarà garantita in chiaro per tutti su Canale 5 stasera, dal momento che per il terzo anno consecutivo la Coppa Italia è un’esclusiva delle reti Mediaset; questo significa che grazie al servizio di Mediaset Infinity sarà disponibile anche la diretta streaming video di Juventus Salernitana, tramite il sito o l’app di Infinity.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SALERNITANA

Le probabili formazioni della diretta Juventus Salernitana, match che andrà in scena all’Allianz Stadium di Torino. Per la Juventus, Massimiliano Allegri schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Rui Patricio; Celik, Cristante, Llorente; Karsdorp, Bove, Paredes, Pellegrini, El Shaarawy; Azmoun, Lukaku. Risponderà la Salernitana allenata da Filippo Inzaghi con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Jungdal; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Ghiglione, Collocolo, Castagnetti, Pickel, Sernicola; Vazquez, Okereke.

JUVENTUS SALERNITANA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Juventus Salernitana, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Coppa Italia. La vittoria della Juventus con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 6.50, mentre l’eventuale successo della Salernitana, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 13.00.











© RIPRODUZIONE RISERVATA