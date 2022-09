DIRETTA/ Juventus Salernitana video streaming tv: due vittorie bianconere a Torino

DIRETTA JUVENTUS SALERNITANA: I TESTA A TESTA

La diretta di Juventus Salernitana si è giocata a Torino per appena due volte nella storia, visto che tra l’altro i granata per due volte sono stati in Serie A se si esclude quest’anno. Il primo precedente è un 3-0 del dicembre del 1998. La gara fu una delle ultime della prima volta di Marcello Lippi a Torino, si sarebbe infatti licenziato dopo un ko a Parma del febbraio successivo. Si era infortunato gravemente da poco Alex Del Piero e decisivo fu Pippo Inzaghi autore di una strepitosa tripletta.

Lo scorso anno la squadra bianconera si impose in casa contro questo avversario col risultato finale di 2-0. La partita fu decisa nel primo tempo quando nella prima mezz’ora andarono in gol prima Paulo Dybala e poi Dusan Vlahovic. Tra queste due gare va ricordato anche un match dell’Arechi quando nella stagione 1998/99 i bianconeri persero 1-0 con un gol di Marco Di Vaio che fu storico per la squadra campana. (Matteo Fantozzi)

COME VEDERE LA DIRETTA JUVENTUS SALERNITANA IN STREAMING VIDEO TV

La diretta Juventus Salernitana non sarà una di quelle che per questa 6^ giornata di campionato verranno trasmesse sui canali della televisione satellitare. Di conseguenza l’unico modo per assistere a Juventus Salernitana sarà quello della diretta streaming video, tramite la piattaforma DAZN (anche questa in abbonamento) che fornisce l’intera programmazione del massimo campionato di calcio, e la cui attivazione può passare anche attraverso una smart tv che sia dotata di connessione a internet oltre che alla apposita app. Gli abbonati sia a Sky sia a DAZN potranno seguire il match tramite Sky Q dove è stata reinserita l’app di DAZN.

JUVENTUS SALERNITANA: TURNO FACILE PER ALLEGRI!

Juventus Salernitana, in diretta domenica 11 settembre 2022 alle ore 20.45 presso l’Allianz Stadium di Torino, sarà una sfida valida per la 6^ giornata di Serie A. Bianconeri in crescita, anche se dopo la vittoria con lo Spezia non sono arrivati altri successi con il pareggio per 1-1 in casa della Fiorentina e la sconfitta all’esordio in Champions contro il Paris Saint Germain. Un 2-1 che ha visto però la squadra di Allegri combattere e questa sfida può essere l’occasione per tornare ai 3 punti.

La Salernitana è partita decisamente meglio rispetto alla passata stagione, già a quota 6 punti e reduce da un pareggio contro l’Empoli che per poco non è stato la seconda vittoria dopo quella ottenuta contro la Sampdoria. I granata sono imbattuti da 4 partite, avendo perso finora solo all’esordio contro la Roma. Il 20 marzo scorso la Juventus ha battuto 2-0 la Salernitana nell’ultimo precedente interno contro i campani.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SALERNITANA

Le probabili formazioni della diretta Juventus Salernitana, match che andrà in scena all’Allianz Stadium di Torino. Per la Juventus, Massimiliano Allegri schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Perin; De Sciglio, Bonucci, Gatti, Alex Sandro; Fagioli, Paredes, Miretti; Kostic, Vlahovic, Kean. Risponderà la Salernitana allenata da Davide Nicola con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Sepe; Bronn, Daniliuc, Fazio; Candreva, Maggiore, L. Coulibaly, Vilhena, Mazzocchi; Dia, Bonazzoli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Juventus Salernitana, ecco le quote fissate dall'agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria della Juventus con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.40, l'eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.45, mentre l'eventuale successo della Salernitana, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 7.75.











