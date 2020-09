Diretta Juventus Sampdoria/ Streaming video tv: ecco la prima di Pirlo! (Serie A)

DIRETTA JUVENTUS SAMPDORIA: IL DEBUTTO DI PIRLO!

Juventus Sampdoria, che si gioca in diretta dall’Allianz Stadium, va in scena alle ore 20:45 di domenica 20 settembre: è la prima giornata della Serie A 2020-2021 e dunque, finalmente, arriva l’esordio ufficiale per Andrea Pirlo che è stato il grande nome dell’estate. Aveva firmato con la Under 23 ma subito dopo è stato promosso al posto dell’esonerato Maurizio Sarri; nessuna esperienza in panchina ma tanto carisma per l’ex centrocampista bianconero, chiamato a riscattare una stagione scialba anche se coincisa con il nono scudetto consecutivo. La Sampdoria si è salvata anche in maniera brillante, grazie all’avvento di Claudio Ranieri: ex di questa partita, il tecnico romano è stato confermato alla guida dei blucerchiati e, avendo la possibilità di lavorare fin dall’inizio con il gruppo, potrà eventualmente migliorarsi provando a esplorare quelle posizioni europee che erano sfuggite nei tre anni della gestione Giampaolo. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Juventus Sampdoria; aspettando che le due squadre facciano il loro ingresso in campo scopriamo in che modo potrebbero essere disposte dai loro allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

JUVENTUS SAMPDORIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Sampdoria viene affidata alla televisione satellitare: esclusiva degli abbonati, potrà essere seguita su Sky Sport Uno o Sky Sport Serie A e dunque ai canali 201 e 202 del decoder. I clienti Sky avranno come di consueto la possibilità di attivare l’applicazione Sky Go per avere le immagini in diretta streaming video: non sono richiesti costi aggiuntivi e basterà armarsi di dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SAMPDORIA

La grande attesa per Juventus Sampdoria riguarda anche la prima formazione di Pirlo: il tecnico bresciano sembra orientato a un 4-3-3 nel quale Cuadrado giocherà ancora come terzino, mentre Alex Sandro agirà sull’altro versante. Fuori fino a novembre, De Ligt sarà sostituito da uno tra Chiellini e Demiral a formare la coppia con Bonucci; Szczesny ovviamente il portiere, a centrocampo più Arthur che Bentancur in cabina di regia mentre l’altra mezzala al momento dovrebbe essere Rabiot. Nel tridente offensivo Kulusevski fa l’esterno destro; aspettando l’attaccante Dybala dovrebbe essere confermato da finto centravanti, in modo che Cristiano Ronaldo possa partire largo come preferisce.

Solito 4-4-2 per la Sampdoria di Ranieri, priva dello squalificato Askildsen: davanti all’ex Audero giocano Yoshida e Tonelli, sulle fasce Bereszynski e Augello sono in vantaggio sulla concorrenza – soprattutto Murru – mentre la mossa tattica potrebbe essere quella di schierare Gaston Ramirez da esterno destro di centrocampo (l’alternativa è Depaoli), Jankto dovrebbe allora operare sull’altro versante. In mezzo la regia è affidata a Ekdal,altro ex della partita; con lui ci sarà il jolly Thorsby che potrebbe anche venire schierato largo, mentre davanti insieme a Quagliarella potrebbe e dovrebbe giocare Federico Bonazzoli, anche se Gabbiadini resta una valida opzione.

QUOTE E PRONOSTICO

Naturalmente il pronostico su Juventus Sampdoria ci parla dei bianconeri largamente favoriti: l’agenzia Snai ha previsto un valore di 1,28 volte la puntata sul segno 1 che identifica la loro vittoria, mentre il segno 2 per il successo blucerchiato vi farebbe guadagnare una cifra che corrisponde a ben 9,50 volte quanto messo sul tavolo. Abbiamo poi l’eventualità del pareggio che, regolata dal segno X, porta in dote una vincita che ammonterebbe a 5,75 volte quanto giocato con questo bookmaker.

