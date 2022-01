DIRETTA JUVENTUS SAMPDORIA/ Video streaming tv: l’ultimo match in Coppa è del 2001

DIRETTA JUVENTUS SAMPDORIA: I TESTA A TESTA

Dopo aver ricordato che Juventus Sampdoria è finita 3-2 lo scorso 26 settembre, nel match di campionato, dobbiamo ora porre la nostra attenzione sulle sfide di Coppa Italia e dire che queste due squadre non si affrontano in tale competizione da oltre 20 anni: nel dicembre 2001 a Torino i bianconeri avevano ottenuto il passaggio del turno (anche in questo caso erano ottavi) con un roboante 5-2, dopo aver già vinto 2-1 l’andata. Lo stadio era il Delle Alpi, i gol per la Juventus di Marcello Lippi li avevano segnati Enzo Maresca, Ciro Ferrara, Marcelo Zalayeta e Nicola Amoruso, quest’ultimo autore di una doppietta. Per la Sampdoria a segno Pasquale Luiso e Davide Possanzini; per la Juventus quella era stata la terza vittoria consecutiva in Coppa Italia, ne troviamo infatti una nel gennaio 1990 che era valsa per i gironi.

Il bilancio generale parla di otto vittorie bianconere a fronte di un solo successo della Sampdoria (girone eliminatorio nel settembre 1986, a Marassi); da segnalare invece lo splendido ottavo del 1959 terminato 5-4 ai supplementari. Dopo la rete di Lennart Skoglund la Juventus aveva ribaltato con Gino Stacchini, Omar Sivori e rigore di Sergio Cervato; ancora Skoglund e Sivori nel secondo tempo, sembrava finita ma Aurelio Milani (rigore) e Bruno Mora (al 90’) avevano timbrato un extra time insperato per la Sampdoria, comunque caduta per effetto del gol di Bruno Nicolè. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA JUVENTUS SAMPDORIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Sampdoria sarà garantita in chiaro per tutti su Canale 5, naturalmente tasto 5 del telecomando, perché la Coppa Italia da questa stagione è una esclusiva di Mediaset. La diretta streaming video sarà di conseguenza garantita da Mediaset Play.

JUVENTUS SAMPDORIA: PER GIAMPAOLO SUBITO UNA SUPER SFIDA!

Juventus Sampdoria, diretta dall’arbitro Francesco Fourneau presso l’Allianz Stadium di Torino, si giocherà con fischio d’inizio alle ore 21.00 di questa sera, martedì 18 gennaio 2022, per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2021-2022, che sanciscono il debutto nella competizione della Juventus detentrice del titolo. La diretta di Juventus Sampdoria avrà il fascino delle sfide in gara secca: i tempi supplementari e poi eventualmente anche i calci di rigore saranno previsti per dirimere eventuali situazioni di parità al termine dei 90 e poi dei 120 minuti di gioco.

La Juventus di Massimiliano Allegri arriva dalla vittoria contro l’Udinese che ha permesso ai bianconeri di avvicinare almeno il quarto posto, obiettivo minimo irrinunciabile. La Vecchia Signora non entusiasma ma sta rialzando la testa e la Coppa Italia potrebbe essere la più concreta possibilità per vincere un trofeo, dunque va comunque onorata nel migliore dei modi. La Sampdoria arriva invece dalla sconfitta casalinga con il Torino che ha portato all’esonero di Roberto D’Aversa: la sfida di Coppa Italia cade in un pessimo momento per i blucerchiati, però magari potrebbe essere l’occasione per una scossa a sorpresa. Cosa succederà nella diretta Juventus Sampdoria?

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SAMPDORIA

Scopriamo adesso insieme quali potrebbero essere le probabili formazioni di Juventus Sampdoria, cercando di capire quanto turnover ci sarà nelle due squadre. Per i bianconeri di Massimiliano Allegri possiamo disegnare un modulo 4-4-2 con questi possibili titolari: Perin in porta; davanti a lui la difesa a quattro con De Sciglio, De Ligt, Rugani e Alex Sandro; altra linea a quattro a centrocampo, con Bernardeschi, Bentancur, Arthur e Rabiot possibili titolari; infine potrebbe esserci comunque un attacco grandi firme con Dybala e Morata.

Per quanto riguarda invece la Sampdoria, tutto è reso ancora più complicato dal fatto che siamo nel bel mezzo di un cambio di allenatore. Per i blucerchiati potremmo comunque azzardare un modulo 4-4-2 di partenza, nel quale potrebbero essere titolari Falcone in porta; i quattro difensori Conti, Dragusin, Chabot e Murru; a centrocampo da destra a sinistra Candreva, Thorsby, Ekdal e Ciervo; infine anche per la Sampdoria una ottima coppia d’attacco, formata in questo caso da Gabbiadini e Quagliarella.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico sulla diretta Juventus Sampdoria in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa partono ampiamente favoriti e il segno 1 è quotato a 1,38, mentre poi si sale a quota 5,00 in caso di segno X per il pareggio e fino a 7,25 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di colpaccio della Sampdoria.



