Diretta Juventus Sampdoria/ Streaming video tv: partita scudetto? (Serie A)

Juventus Sampdoria, in diretta dall’Allianz Stadium di Torino, si gioca alle ore 21.45 di questa sera, domenica 26 luglio 2020, come posticipo per la trentaseiesima giornata di Serie A. Non servono molti giri di parole per presentare la diretta Juventus Sampdoria, perché sulla carta dovrebbe trattarsi della partita scudetto per i bianconeri di Maurizio Sarri, già clamorosamente caduti a Udine giovedì sera, sprecando così il primo match-point. La Juventus dalla ripresa del campionato in poi d’altronde raramente ha convinto, ma le rivali più pericolose hanno fatto anche peggio e così ecco che il tricolore dovrebbe sorridere alla Vecchia Signora per il nono anno consecutivo.

Se così non fosse, francamente sarebbe clamoroso, perché il calendario mette oggi la Juventus di fronte a una Sampdoria già salva. D’accordo, gli uomini di Claudio Ranieri vorranno riscattare la sconfitta nel derby: ma se la Juventus fallisse ancora un match-point del genere, si accenderebbe davvero una spia rossa nella “macchina” bianconera. Potrà succedere qualcosa di simile? Lo scopriremo stasera…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE JUVENTUS SAMPDORIA

La diretta tv di Juventus Sampdoria sarà garantita in esclusiva agli abbonati di Sky Sport, per la precisione sui canali numero 201 (Sky Sport Uno), 202 (Sky Sport Serie A) e 251 della piattaforma televisiva satellitare. Di conseguenza, anche la diretta streaming video sarà riservata agli abbonati Sky, in questo caso tramite sito oppure applicazione di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SAMPDORIA

Nelle probabili formazioni di Juventus Sampdoria, nella difesa bianconera rientra dalla squalifica Bonucci per fare coppia con De Ligt e provare a ridare solidità a un reparto di recente meno solido del solito, mentre sulle fasce i due favoriti dovrebbero essere Cuadrado a destra e Alex Sandro a sinistra. A centrocampo in cabina di regia dovrebbe giostrare Bentancur, affiancato da Ramsey e da uno tra Rabiot e Matuidi, francesi in ballottaggio. Infine non ci attendiamo particolari novità in attacco, dove la terza maglia da titolare al fianco di Cristiano Ronaldo e Dybala dovrebbe toccare ancora una volta a Bernardeschi. Claudio Ranieri deve invece considerare le squalifiche di Colley e Vieira. In difesa l’unico dubbio per la Sampdoria dovrebbe essere quello tra Augello e Murru come terzino sinistro per completare la difesa a quattro davanti ad Audero, che per il resto sarà formata da Bereszynski a destra e dalla coppia centrale formata da Yoshida e Tonelli. A centrocampo dovrebbero giocare titolari Depaoli a destra, nel cuore della mediana Thorsby e Linetty, infine Jankto esterno sinistro. Due uomini per tre maglie invece in attacco, ma all’Allianz Stadium ci dovrebbe essere spazio dall’inizio per Quagliarella e Gabbiadini, con il giovane Bonazzoli dalla panchina.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine possiamo dare uno sguardo anche al pronostico su Juventus Sampdoria, come prevedibile a senso unico secondo le quote Snai, che infatti propongono il segno 1 a 1,27, mentre poi si sale a 5,75 in caso di pareggio e dunque di segno X, infine un clamoroso colpaccio della Sampdoria varrebbe addirittura 11,00 volte la posta in palio sul segno 2 per chi avesse osato puntare sui blucerchiati.



