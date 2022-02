Diretta/ Juventus Sassuolo (Coppa Italia) streaming video: neroverdi per l’impresa

DIRETTA JUVENTUS SASSUOLO: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Juventus Sassuolo, in diretta giovedì 10 febbraio 2022 alle ore 21.00 presso l’Allianz Stadium di Torino sarà una sfida valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. Sognano l’impresa i neroverdi che pure in campionato non stanno attraversando un momento brillante, con i 4 gol subiti dalla Sampdoria che hanno rappresentato l’ennesimo passo falso in un campionato ricco di alti e bassi. La Coppa Italia potrebbe impreziosire il cammino degli uomini di Dionisi anche se l’impresa è ovviamente ardua.

Con gli arrivi di Vlahovic e Zakaria nel mercato di gennaio, infatti, la Juventus si è subito ripresa il quarto posto in campionato e sembra pronta a un salto di qualità in cui la Coppa Italia non viene mai snobbata, competizione nella quale tra l’altro i bianconeri sono i detentori. Il 27 ottobre scorso però il Sassuolo ha già espugnato l’Allianz Stadium in campionato, vincendo 1-2 con le reti di Frattesi e Maxime Lopez. La Juventus non batte gli emiliani in casa dal 3-1 del 10 gennaio 2021.

DIRETTA JUVENTUS SASSUOLO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Sassuolo sarà garantita in chiaro per tutti su Canale 5, perché da quest’anno la Coppa Italia è una esclusiva delle reti Mediaset, di conseguenza anche la diretta streaming video sarà disponibile tramite il servizio offerto da Mediaset Play.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SASSUOLO

Le probabili formazioni della diretta Juventus Sassuolo, match che andrà in scena all’Allianz Stadium di Torino. Per la Juventus, Massimiliano Allegri schiererào la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Perin; Cuadrado, Bonucci, Rugani, Pellegrini; McKennie, Lacatelli, Rabiot; Dybala, Vlahovic, Bernardeschi. Risponderà il Sassuolo allenato da Alessio Dionisi con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Pegolo; Toljan, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Matheus Henrique, Harroui; Berardi, Raspadori, Defrel; Scamacca.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Allianz Stadium di Torino, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Juventus con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.50, mentre l’eventuale successo del Sassuolo, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 6.00.



