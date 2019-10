Diretta Juventus Sassuolo Primavera/ Streaming video e tv: bianconeri in piena crisi

Juventus Sassuolo Primavera, sabato 26 ottobre 2019 alle ore 13.00, sarà una sfida valevole per la sesta giornata del campionato Primavera 1 2019-2020. Bianconeri in piena crisi e reduci da ben quattro sconfitte consecutive: dopo la vittoria all’esordio contro l’Empoli la Juventus non è più riuscita a fare punti, perdendo 5-0 contro l’Atalanta e 5-1 contro l’Inter, cadendo 0-2 in casa contro il Cagliari e anche nell’ultima trasferta a Pescara, con gli abruzzesi che si sono imposti col punteggio di 3-1. Sperava di poter coltivare altre ambizioni la squadra di Lamberto Zauli – reduce anche dal primo ko in Youth League, dove invece le cose vanno meglio – che ha ora una chance da dentro o fuori contro il Sassuolo fanalino di coda della classifica. Gli emiliani hanno iniziato il loro cammino nel nuovo campionato Primavera con quattro sconfitte consecutive ma nell’ultimo turno sono riusciti a muovere la classifica pareggiando in casa, con un pirotecnico 3-3, contro l’Empoli.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Juventus Sassuolo Primavera, sabato 26 ottobre 2019, sarà visibile in diretta tv in chiaro sul canale numero 60 di Sportitalia, che detiene l’esclusiva del campionato Primavera 1 sul digitale terrestre. La diretta streaming video via internet della partita si potrà seguire collegandosi tramite pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone sul sito sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SASSUOLO PRIMAVERA

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Juventus Sassuolo, sabato 26 ottobre 2019 alle ore 13.00, sfida valevole per la sesta giornata del campionato Primavera 1. La Juventus di Lamberto Zaulo giocherà con un 4-3-1-2: Israel; Bandeira, Dragusin, Vlasenko, Verduci; Francofonte, Leone, Tongya; Sekulov; Gerbi, Stoppa. Il Sassuolo di Turrini risponderà con un 4-3-3 così schierato: Turati, Shiba, Aurelio, Ghion, Pilati, Bellucci, Ahmetaj, Marginean, Manzari, Oddei, Mattioli.





© RIPRODUZIONE RISERVATA