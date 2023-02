Diretta Juventus Sassuolo Primavera/ Streaming video tv: crisi bianconera?

DIRETTA JUVENTUS SASSUOLO PRIMAVERA: OSPITI FAVORITI!

Juventus Sassuolo Primavera, in diretta alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 12 febbraio 2023 per la diciottesima giornata del Campionato Primavera 1, si giocherà per il primo turno del girone di ritorno. Diamo subito uno sguardo alla classifica, per capire che la diretta di Juventus Sassuolo Primavera sarà delicata per i padroni di casa bianconeri, che con 28 punti sono ancora messi bene grazie a un ottimo inizio di stagione, ma da molte settimane sono in evidente calo di rendimento e nell’ultima settimana hanno incassato due cocenti delusioni, perché la Juventus Primavera ha perso 1-5 in casa contro la Fiorentina nella scorsa giornata di campionato e poi è stata eliminata dalla Youth League, perdendo ai rigori contro il Genk.

Il Sassuolo Primavera è messo ancora meglio in classifica, perché i neroverdi emiliani hanno 30 punti e in caso di colpaccio potrebbero mettere davvero nel mirino il primo posto. La condizione di forma è sicuramente più favorevole agli emiliani, che nella scorsa giornata hanno vinto per 2-0 contro il Milan e hanno il morale sicuramente più alto rispetto agli avversari di giornata. Ci attendiamo allora risposte molto importanti, che cosa ci potrà dire la diretta di Juventus Sassuolo Primavera?

JUVENTUS SASSUOLO PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Sassuolo Primavera sarà garantita dai canali di Sportitalia, che ormai danni è la casa del Campionato Primavera 1 e che offrirà anche una doppia possibilità per seguire la diretta streaming video di Juventus Sassuolo Primavera, cioè sul sito Internet dell’emittente all’indirizzo www.sportitalia.com oppure anche tramite l’app Sportitalia.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SASSUOLO PRIMAVERA

Andiamo adesso a scoprire quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Juventus Sassuolo Primavera. Paolo Montero deve rialzare i suoi dopo la botta contro la Fiorentina, ipotizziamo un modulo 4-3-3 ma sugli interpreti potrebbero esserci delle novità, considerate anche le fatiche di Coppa. Di base però ecco Daffara in porta e davanti a lui i quattro difensori Valdesi, Domanico, Dellavalle e Rouhi; a centrocampo invece il trio con Boende, Ripani e Hasa; infine in attacco i due esterni Mbangula e Yildiz ai fianchi del centravanti Turco.

La risposta del Sassuolo Primavera e del suo allenatore Emiliano Bigica potrebbe invece concretizzarsi nel seguente modulo 4-3-1-2: in porta Zacchi, davanti a lui la difesa a quattro potrebbe vedere titolari da destra a sinistra Martini, Miranda, Cannavaro e Pieragnolo; il centrocampo del Sassuolo potrebbe invece vedere in campo dal primo minuto Leone, Casolari e Abubakar; infine, il reparto offensivo dovrebbe vedere Bruno come trequartista, alle spalle dei due attaccanti Russo e Gori.











