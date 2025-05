DIRETTA JUVENTUS SASSUOLO PRIMAVERA, BIANCONERI IN CASA

Sfida ai piani alti della classifica in occasione di questo 36esimo turno di campionato con la diretta Juventus Sassuolo Primavera. Il match andrà in scena sabato 3 maggio 2025 alle ore 13:00 vedrà la quinta sfidare la terza.

La Juventus aveva vinto tre partite di fila contro Genoa, Cremonese e Atalanta dopo il ko in Coppa Italia Primavera con il Cagliari. Successivamente sono arrivate due sconfitte con Cagliari e Lazio più il pari con l’Inter.

Video Sassuolo Carrarese (2-0)/ Gol e highlights: Verdi e Boloca in gol (Serie B)

Il Sassuolo invece sta vivendo un periodo parecchio altalenante, alternando una vittoria e un sconfitta da diverse settimane: tre punti con Bologna, Empoli e Monza intervallate ognuna dai ko con Inter, Roma e Cagliari.

DOVE VEDERE DIRETTA JUVENTUS SASSUOLO PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Se siete interessati a vedere la diretta Juventus Sassuolo Primavera potrete assistere all’evento in chiaro su Sportitalia. Per quanto riguarda la diretta streaming sui tablet invece dovrete scaricare l’applicazione Sky Go.

DIRETTA/ Sassuolo Carrarese (risultato finale 2-0): Shpendi vicino al gol, Boloca la chiude (1 maggio 2025)

LE PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SASSUOLO PRIMAVERA

La Juventus Primavera giocherà con il 4-2-3-1 con Radu in porta, difeso dal quartetto Ventre, Rizzo, Martinez e Pagnucco. In mediana Boufandar e Ngana mentre sulla trequarti Savio, Crapisto e Merola più Vacca da centravanti.

Il Sassuolo risponde con il 4-3-2-1, tra i pali Scacchetti e in difesa Parlato, Di Bitonto, Macchino e Barani. A centrocampo ci saranno Seminari, Tomsa da regista e Frangella. Dietro alla punta Moriano ecco Vedovati con Minta.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE JUVENTUS SASSUOLO PRIMAVERA

La vittoria della Juventus Primavera è offerta dai bookmakers è a 2.25 contro il 2 fisso per il Sassuolo a 2.65 e il pareggio a 3.55. Over 2.5 a 1.55, Under alla stessa soglia a 2.25.

Diretta/ Sassuolo Cagliari Primavera (risultato finale 1-2): grande colpo dei rossoblù! (27 aprile 2025)