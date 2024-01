DIRETTA/ Juventus Sassuolo video streaming tv: dominio bianconero nei precedenti (Serie A, 16 gennaio 2024)

DIRETTA JUVENTUS SASSUOLO: I TESTA A TESTA

La diretta di Juventus Sassuolo in Serie A ha una storia che vede i bianconeri chiaramente dominante. In totale, sono state disputate 21 partite tra queste due squadre, con la Juventus che ha ottenuto la vittoria in 14 di esse. Il Sassuolo ha vinto 4 partite, dimostrando che, nonostante la netta superiorità della Juventus, il Sassuolo è stato in grado di ottenere risultati positivi in alcune occasioni. Gli incontri ravvicinati tra le due squadre hanno prodotto anche pareggi, a sottolineare che il Sassuolo ha saputo reggere il confronto anche con una squadra di grande calibro come la Juventus. L’ultima sfida tra Juventus e Sassuolo ha visto il Sassuolo prevalere con un impressionante 4-2.

Questo risultato ha sicuramente lasciato il segno, dimostrando che il Sassuolo può essere una minaccia significativa anche per le squadre di vertice come la Juventus. Questo rende l’incontro imminente ancor più interessante, poiché la Juventus cercherà di riscattarsi dalla sconfitta precedente, mentre il Sassuolo vorrà confermare la sua capacità di competere al massimo livello. La storia dei confronti tra Juventus e Sassuolo suggerisce che, nonostante la superiorità juventina, il Sassuolo ha la capacità di creare situazioni difficili per la Vecchia Signora. La partita imminente sarà quindi un’occasione per entrambe le squadre di dimostrare il proprio valore e consolidare le proprie ambizioni nella stagione in corso. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA JUVENTUS SASSUOLO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta di Juventus Sassuolo, ultimo incontro di questa giornata di Serie A, sarà disponibile per tutti gli abbonati alla piattaforma di streaming online Dazn, in alternativa sarà possibile seguire Juventus Sassuolo insieme a noi tramite questa diretta.

JUVENTUS SASSUOLO: ALLEGRI NON VUOLE PASSI FALSI!

La diretta di Juventus Sassuolo, in programma oggi 16 gennaio 2024 all’Allianz Stadium di Torino alle ore 20:45, promette emozioni e un calcio spettacolare per gli appassionati. La Juventus, desiderosa di tenere il passo della capolista Inter, proverà a conquistare i tre punti per rimanere saldamente in zona Champions League e continuare la rincorsa al vertice della Serie A. L’Allianz Stadium sarà il teatro di una partita cruciale per le ambizioni della Juventus, e l’allenatore Max Allegri cercherà di motivare al meglio i suoi giocatori per ottenere il massimo risultato. Con giocatori di calibro come Milik, McKennie, e Bremer, la Juventus può contare su una rosa di grande qualità che cercherà di mettere in difficoltà la difesa avversaria.

Dall’altra parte, il Sassuolo arriva a questa sfida con l’obiettivo di sorprendere ancora una volta una big del calcio italiano. La squadra emiliana, guidata da Alessio Dionisi, ha dimostrato di poter mettere in difficoltà anche le avversarie più blasonate. Con giocatori come Berardi, il Sassuolo può contare su una formazione competitiva che ha già causato problemi ad alcune delle squadre più quotate del campionato. La sfida si preannuncia quindi avvincente, con entrambe le squadre che cercheranno di imporre il proprio gioco e ottenere un risultato positivo. Sarà interessante vedere come si svilupperanno le tattiche di gioco, se ci saranno momenti di spettacolo e chi riuscirà a prevalere in questa importante sfida di Serie A. La Juventus è consapevole dell’importanza di ottenere i tre punti in casa, mentre il Sassuolo punterà a fare la voce grossa e portare a casa un risultato positivo per consolidare la sua posizione in classifica.

JUVENTUS SASSUOLO: PROBABILI FORMAZIONI

La diretta di Juventus Sassuolo vedrà entrambe le squadre schierarsi con formazioni tattiche decise dai rispettivi allenatori per massimizzare le loro potenzialità in campo. La Juventus di Max Allegri, in casa e desiderosa di mantenere il passo delle squadre di vertice, dovrebbe schierarsi con un modulo 3-5-2. In attacco, il tandem Yildiz-Vlahovic potrebbe essere la chiave per sfondare la difesa avversaria. La giovane stella Yildiz, in particolare, ha dimostrato di essere un elemento versatile e pericoloso in zona gol. Tuttavia, Allegri potrebbe decidere di dare spazio a Milik, considerando la sua recente eccellente prestazione in Coppa Italia. La sua presenza potrebbe portare una minaccia aggiuntiva per la difesa del Sassuolo. In difesa, Allegri può contare su giocatori solidi come Danilo, Bremer e Gatti per proteggere la porta difesa da Szczesny. Questa retroguardia dovrebbe fornire una solida base difensiva e contribuire anche alle fasi di costruzione del gioco. A centrocampo, la coppia Locatelli-Miretti potrebbe garantire equilibrio e creatività. Locatelli, ex Sassuolo, avrà un ruolo chiave nel controllare il centrocampo e distribuire palle decisive.

Da parte del Sassuolo, ci si aspetta il consueto 4-2-3-1, con Pinamonti come unica punta centrale supportata dalle ali Berardi e compagni. In difesa, la presenza di giocatori esperti come Ferrari contribuirà a contrastare l’attacco della Juventus. Il portiere Consigli sarà fondamentale per respingere i tentativi avversari e garantire la solidità difensiva. Questa sfida promette di essere avvincente, con entrambe le squadre che cercheranno di imporre il proprio gioco. Le scelte tattiche e gli inserimenti chiave potrebbero fare la differenza in una partita che si preannuncia intensa e ricca di emozioni.

JUVENTUS SASSUOLO, LE QUOTE

Per chi si sentisse sicuro di scommettere sappiate che su Bet365 ci sono delle quote maggiorate sulla diretta di Juventus Sassuolo: il segno 1 viene dato a 1,6 mentre il segno X che decreterebbe il pareggio viene dato a 2,3. Mentre la vittoria del Sassuolo viene quotata a 2,1.











