Diretta/ Juventus Sassuolo (Serie A) streaming video tv: Pirlo vuole conferme

DIRETTA JUVENTUS SASSUOLO: DE ZERBI NON VUOLE FIGURACCE

Juventus Sassuolo, in diretta dall’Allianz Stadium di Torino, in programma domenica 10 gennaio 2021 alle ore 20.45, sarà una sfida valevole per la diciassettesima giornata d’andata del campionato di Serie A. Pirlo vuole conferme dopo la grande prova di San Siro contro la capolista Milan. Assieme al blitz di Barcellona in Champions League è stata probabilmente la prova più convincente della stagione per i bianconeri, che hanno messo in mostra un’intensità che non si era vista nelle ultime uscite. La disavventura del ko interno contro la Fiorentina sembra ormai alle spalle, la Juventus ha iniziato l’anno con 6 punti in 2 partite ma deve fare i conti con i problemi in difesa, con Alex Sandro, Cuadrado e ora anche De Ligt messi fuori gioco dal Covid. Proverà comunque a ripetersi contro un Sassuolo che, battendo il Genoa nel primo impegno del 2021, ha ampiamente dimostrato di non avere intenzione di mollare la corsa verso l’Europa. Il Sassuolo è stato eccellente in queste prime sfide del girone d’andata, ha sofferto però negli scontri diretti contro le altre formazioni di alta classifica e di conseguenza quello in casa della Juve sarà un esame di maturità importante per i neroverdi.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SASSUOLO

Le probabili formazioni di Juventus Sassuolo, sfida che andrà in scena presso l’Allianz Stadium di Torino. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Andrea Pirlo con un 4-4-2: Szczesny; Danilo, Bonucci, Demiral, Frabotta; Chiesa, Arthur, Rabiot, Kulusevski; Dybala, Ronaldo. Gli ospiti guidati in panchina da Roberto De Zerbi schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-2-3-1 come modulo di partenza: Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Maxime Lopez; Trarre, Djuricic, Boga; Caputo.

