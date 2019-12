Diretta Juventus Sassuolo/ Streaming video DAZN: Sarri cerca conferme (Serie A)

Juventus Sassuolo sarà diretta dal signor Federico La Penna, e si gioca alle ore 12:30 di domenica 1 dicembre: il lunch match della 14^ giornata di Serie A 2019-2020 vede come protagonista la capolista del campionato, che spera di confermare il suo primato tenendo a distanza l’Inter. I bianconeri arrivano da una settimana molto positiva: battendo di misura l’Atletico Madrid si sono infatti assicurati il primo posto nel girone di Champions League (gli ottavi erano stati guadagnati nel turno precedente) e dunque potranno permettersi di schierare le seconde linee a Leverkusen, fatto non indifferente considerata la pressione messa dal grande ex Antonio Conte in campionato. Il Sassuolo non riesce a rialzare la testa, e si sta pericolosamente avvicinando alla zona retrocessione: domenica scorsa ha dato qualche segnale di risveglio ma ha subito una beffa dalla Lazio, incassando il gol della sconfitta all’ultimo minuto. Stiamo allora a vedere quello che succederà nella diretta di Juventus Sassuolo, intanto possiamo valutare quali siano le scelte dei due allenatori leggendo in maniera più approfondita le probabili formazioni della partita all’Allianz Stadium.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Sassuolo sarà trasmessa sul canale DAZN1, che trovate al numero 209 del vostro satellite e che da questa stagione è disponibile anche per gli abbonati Sky che abbiano sottoscritto un contratto con la nuova piattaforma. In alternativa, in assenza di un televisore, potrete seguire questa partita in diretta streaming video utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure installando l’applicazione DAZN su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SASSUOLO

Juventus Sassuolo potrebbe essere un’altra partita utile a Buffon per avvicinare il record di presenze in Serie A: se la gioca con Szczesny per la porta, in ogni caso in mezzo alla difesa Rugani o Demiral possono dare riposo a De Ligt (recuperato, ma da monitorare) con la conferma di Bonucci, sugli esterni Cuadrado e De Sciglio sono insidiati da Danilo. Condizioni da valutare per Bernardeschi, in mezzo al campo dopo l’esclusione di Madrid è pronto Khedira che affiancherà Pjanic e Matuidi, prende corpo l’idea di schierare Dybala alle spalle di Higuain e Cristiano Ronaldo ma Ramsey è un’alternativa più che valida. Sassuolo ovviamente con il 4-3-3: è tornato Hamed Traoré che vuole posto a centrocampo, a lasciarglielo potrebbe essere Locatelli mentre sia Magnanelli che Duncan dovrebbero essere confermati a scapito di Obiang. Difesa con l’ex Romagna e Marlon favoriti per giocare al centro, davanti a Consigli; sugli esterni ci saranno Toljan e un’altra volta il greco Kyriakopoulos (ma occhio anche a Muldur e Tripaldelli), Djuricic e Boga dovrebbero accompagnare il centravanti Caputo con Domenico Berardi ancora ai box.

QUOTE E PRONOSTICO

Il pronostico su Juventus Sassuolo parla ovviamente in favore della squadra bianconera, la cui vittoria è stata quotata 1,25 volte la puntata dall’agenzia di scommesse Snai. L’ipotesi del successo neroverde, regolato dal segno 2, vi permetterebbe di guadagnare una cifra pari a 11,00 volte quanto messo sul piatto mentre con il pareggio, identificato dal segno X, andreste a intascare una vincita corrispondente a 6,25 quello che avrete giocato con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA