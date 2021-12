Diretta Juventus Servette donne/ Streaming video tv: tre punti per la qualificazione!

DIRETTA JUVENTUS SERVETTE DONNE: PUNTI PESANTI

Juventus Servette donne, in diretta giovedì 16 dicembre alle ore 21:00 dallo Juventus Stadium di Torino, sarà valevole per la sesta e ultima giornata del Girone A di Women’s Champions League. La Juventus è a caccia della vittoria, la quale darebbe alle ragazze di Joe Montemurro la qualificazione al prossimo turno. Con il pareggio conseguito nella scorsa giornata contro il Chelsea, con il risultato di 0-0, la Juventus ha conquistato l’ottavo punto in classifica, mantenendo la seconda posizione. I tre punti darebbero la certezze aritmetica della qualificazione, con le bianconere che possono sperare anche nella prima posizione.

Per il Servette, sarà l’ultima gara stagionale del suo cammino europeo. Le ragazze allenate da Eric Severac, sono infatti ultime nel raggruppamento con 0 punti e nessun gol segnato. Non hanno quindi obiettivi, ma sicuramente vorranno salutare la competizione con un’ottima prestazione. Nel turno di andata tra le campionesse d’Italia e la squadra svizzera, la Juventus si è imposta con un netto 0-3. Le bianconere seguiranno con particolare attenzione anche l’altra sfida del girone: Wolfsburg Chelsea, la quale sarà decisiva per stabilire le posizioni di classifica.

JUVENTUS SERVETTE DONNE STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE

La diretta tv della partita Juventus Servette donne di Women’s Champions League sarà trasmessa in esclusiva dalla piattaforma DAZN. Si tratterà più correttamente di una diretta streaming video. Per accedere ai contenuti dell’emittente digitale bisognerà essere abbonati al servizio e disporre di una Smart Tv connessa ad internet o di un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC con l’applicazione dedicata installata.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI JUVENTUS SERVETTE DONNE

Andiamo a vedere le probabili formazioni della partita Juventus Servette donne, le quali scenderanno in campo per disputare l’ultima giornata della fase a gironi di Women’s Champions League. L’allenatore bianconero, Joe Montemurro dovrebbe schierare la sua formazione con il modulo 4-3-3 e le seguenti calciatrici: Peyraud-Magnin; Lenzini, Gama, Salvai, Boattin; Rosucci, Pedersen, Zamanian; Bonansea, Girelli, Hurtig.

In casa Servette, il tecnico Eric Severac, dovrebbe rispondere con il modulo 4-2-3-1. Questa la probabile formazione titolare della compagine svizzera, impegnata nella trasferta di Torino: Ines Pereira; Soulard, Felber, Hurni, Mendes; Serano, Nakkach; Boho Sayo, Maendly, Fleury; Peiro Gimenez.



