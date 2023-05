DIRETTA JUVENTUS SIVIGLIA/ Video streaming tv: tanti precedenti recenti

DIRETTA JUVENTUS SIVIGLIA: TESTA A TESTA

I precedenti nella diretta di Juventus Siviglia sono quattro, e tutti ravvicinati: per due stagioni consecutive bianconeri e andalusi sono stati avversari nel girone di Champions League. Alvaro Morata e Simone Zaza avevano firmato la vittoria all’Allianz Stadium nel 2015; al Sanchez Pizjuan però Fernando Llorente aveva obbligato la Juventus al secondo posto e all’incrocio con il Bayern, chiuso con la beffarda eliminazione sul filo di lana se non quasi oltre. Il Siviglia? Naturalmente, era retrocesso in Europa League vincendola per la terza volta consecutiva (in finale contro il Liverpool di Jurgen Klopp).

Probabili formazioni Juventus Siviglia/ Quote, Cuadrado e Jesus Navas sono i veterani

L’anno seguente la Juventus si era presa il primato nel girone, anche grazie a 4 punti contro gli spagnoli: 0-0 casalingo all’esordio in quell’edizione di Champions League, poi in una partita decisiva i bianconeri si erano imposti in trasferta per 3-1. Al vantaggio di Nicolas Pareja aveva risposto Claudio Marchisio nel recupero del primo tempo; la Juventus aveva poi ottenuto i 3 punti tra 84’ e 94’, trovando il ribaltone con Leonardo Bonucci e rifinendo il lavoro grazie a Mario Mandzukic. Dopo 7 anni ecco nuovamente una diretta di Juventus Siviglia: sarà interessante scoprire come andrà a finire… (agg. di Claudio Franceschini)

Probabili formazioni Juventus Siviglia/ Diretta tv: quale modulo per Allegri?

DIRETTA JUVENTUS SIVIGLIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Siviglia è disponibile per gli abbonati sui canali della televisione satellitare – come è sempre stato nel corso di questa stagione – ma come sappiamo esiste una seconda opzione: la semifinale di Europa League infatti è garantita anche dalla piattaforma DAZN, che le fornisce tutte (riguardo questa edizione del torneo). Sarà dunque una visione di Juventus Siviglia in diretta streaming video, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone o in alternativa anche una smart tv che sia dotata di connessione a internet. Attenzione però: la diretta tv di Juventus Siviglia sarà anche in chiaro per tutti su Rai 1 e di conseguenza in streaming tramite Rai Play.

Video/ Siviglia Manchester United (3-0) gol e highlights: spagnoli in semifinale!

PER SFATARE UN TABÙ!

Juventus Siviglia, partita in diretta dall’Allianz Stadium alle ore 21:00 di giovedì 11 maggio, è valida per l’andata della semifinale di Europa League 2022-2023. I bianconeri vogliono sfatare un doppio tabù: il primo riguarda le finali perse e una storia europea che parla di un ultimo trionfo datato 1997, la seconda ovviamente il dominio degli andalusi in Europa League con ben quattro trofei (più due in Coppa Uefa). Dopo aver eliminato lo Sporting Lisbona, la Juventus ci crede: arriva dalla vittoria di Bergamo con cui ha blindato la sua qualificazione alla prossima Champions League, ma vista la possibile penalizzazione vuole entrarci anche da qui.

Il Siviglia, giusto per confermare il fatto che in Europa League possa diventare dominante, ha eliminato il Manchester United rimontandogli due gol a Old Trafford e poi schiantandolo al Sanchez Pizjuan, il tutto nonostante in campionato le cose siano andate tutt’altro che bene. Insomma: compito ostico per Massimiliano Allegri ma vedremo quello che succederà nel corso della diretta di Juventus Siviglia che è solo il primo atto della semifinale, intanto possiamo valutare quelle che saranno le scelte da parte dei due allenatori per l’Allianz Stadium, leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SIVIGLIA

Per la diretta Juventus Siviglia Allegri sembra avere le idee chiare su certi aspetti, meno su altri: per esempio il dubbio tridente, dunque Federico Chiesa largo oppure la coppia Di Maria-Vlahovic con centrocampo a cinque, nel quale eventualmente giocherebbe anche Fagioli affiancando Locatelli e Rabiot (da valutare Pogba, potenziale titolare). Cuadrado e Kostic sono le due certezze sulle fasce laterali, mentre in difesa torna titolare Bremer che dunque ricompone il pacchetto arretrato insieme a Danilo e Alex Sandro, la solita linea tutta brasiliana a protezione di Szczesny.

Il Siviglia di José Luis Montilibar si dispone con un 4-2-3-1 nel quale i due terzini sarebbero Gonzalo Montiel e Marcos Acuña, i centrali davanti a Bounou invece Rekik e Loic Badé. A formare la cerniera in mezzo al campo ecco invece Gudelj e Fernando; con il brasiliano titolare avanzerebbe il suo raggio d’azione Rakitic, trequartista centrale stretto tra due giocatori che ben conosciamo e che sono infatti Ocampos e Lamela. Qui se la giocano anche Oliver Torres e Jesus Navas, quest’ultimo potenziale terzino destro; En-Nesyiri è favorito come centravanti.

QUOTE E PRONOSTICO

Volendo approfondire il discorso sulla diretta di Juventus Siviglia possiamo fare una rapida analisi sulle quote che l’agenzia Snai ha emesso per questa partita valida per la semifinale di andata in Europa League. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 1,75 volte quanto messo sul piatto; il pareggio, che viene regolato dal segno X, porta in dote una vincita che corrisponde a 3,60 volte l’importo investito mentre con il segno 2, sul quale puntare per la vittoria degli ospiti, il bookmaker in questione vi premierebbe con una somma che equivale a 4,75 volte la vostra giocata.











© RIPRODUZIONE RISERVATA