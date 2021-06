DIRETTA JUVENTUS SPAL PRIMAVERA/ Video streaming tv: partita inedita a Vinovo

DIRETTA JUVENTUS SPAL PRIMAVERA: I TESTA A TESTA

La diretta di Juventus Spal Primavera ci offrirà una partita che di certo non può essere definita come una classica a livello giovanile, infatti prima di questo Campionato Primavera 1 edizione 2020-2021 non vi era alcun confronto recente ufficiale tra le formazioni di Juventus e Spal Primavera. Partita di fatto inedita in casa dei bianconeri, possiamo comunque ricordare un precedente recentissimo, cioè naturalmente quello relativo alla partita d’andata del torneo in corso. Non bisogna tornare indietro di molto tempo: poco più di tre mesi, per la precisione a sabato 6 marzo scorso, quando eravamo ancora nel girone d’andata a causa degli slittamenti per il Covid. Dunque possiamo ricordare che quel giorno, nel prestigioso scenario dello stadio Paolo Mazza, i padroni di casa della Spal Primavera colsero una davvero storica vittoria per 1-0 contro i pari età della Juventus grazie al gol segnato al 48′ minuto di gioco da Luca Moro su assist di Mikael Egill Ellertsson. Oggi i bianconeri troveranno la rivincita? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA JUVENTUS SPAL PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Spal Primavera sarà trasmessa da Sportitalia (casa del campionato giovanile) sul canale numero 60 della televisione in chiaro, ma potremo vedere questo incontro anche tramite diretta streaming video, che l’emittente offrirà sul sito Internet www.sportitalia.com oppure tramite la propria app.

JUVENTUS SPAL PRIMAVERA: TEST OSTICO PER LA JUVE!

Juventus Spal Primavera, in diretta questa sera, mercoledì 9 giugno 2021, con fischio d’inizio alle ore 19.00, si gioca per la ventottesima giornata del Campionato Primavera 1, che ci propone ancora una volta un turno infrasettimanale per avvicinarsi sempre di più alla fine di una stagione che la pandemia di Coronavirus ha reso assai sofferta. I motivi d’interesse sono davvero tanti per la diretta di Juventus Spal Primavera: i padroni di casa sono infatti la capolista in classifica con 51 punti al termine della scorsa giornata, che ha visto la Juventus vincere per 0-1 sul campo della Fiorentina.

Le inseguitrici sono comunque tante ed agguerrite, di conseguenza il finale di stagione non sarà facile per la Juventus Primavera, fin da oggi contro un’ottima Spal che è settima con 42 punti, anche se i giovani ferraresi hanno perso in casa per 1-2 contro l’Atalanta nello scorso turno del campionato. Test comunque ostico per la capolista: che cosa succederà dunque stasera in Juventus Spal Primavera?

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SPAL PRIMAVERA

Siamo giunti adesso a scoprire quali potrebbero essere le probabili formazioni per Juventus Spal Primavera. Mister Bonatti potrebbe schierare i padroni di casa bianconeri con il seguente modulo 4-4-2: in porta Garofani e davanti a lui una difesa a quattro formata da Leo, Riccio, Nzouango e Ntenda; a centrocampo per la Juventus i possibili titolari sono Soulé, Hasa, De Winter e Iling; infine Sekulov e Chibozo a comporre la coppia d’attacco. Gli ospiti allenati da mister Scurto potrebbero invece proporci un modulo 4-3-3 con questi possibili titolari: Galeotti in porta; Alcides, Peda, Csinger e Yabre davanti a lui nella retroguardia a quattro; centrocampo a tre con Tunjov, Zanchetta ed Ellertson; infine il tridente d’attacco con Seck e Campagna ai fianchi del centravanti Moro.

