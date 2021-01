Diretta Juventus Spal/ Streaming video Rai: ospiti pronti a giocarsela (Coppa Italia)

DIRETTA JUVENTUS SPAL: BIANCONERI CONTRO LA SORPRESA ESTENSE

Juventus Spal verrà diretta dal signor Ivano Pezzuto, e si gioca alle ore 20:45 di mercoledì 27 gennaio: siamo all’Allianz Stadium di Torino, per i quarti di finale della Coppa Italia 2020-2021. Partita che sembrerebbe dall’esito scontato, anche se le sorprese potrebbero non mancare: i bianconeri, reduci dalla vittoria sul Bologna ma ancora a caccia della giusta continuità che finora non hanno mai trovato, sono largamente favoriti e puntano quello che sarebbe il quinto trofeo nelle ultime sette stagioni, volendo innanzitutto replicare la finale dello scorso giugno poi persa ai rigori.

Gli estensi sono l’ultima rappresentante della Serie B – hanno pareggiato a Cremona domenica sera – e hanno fatto il colpo agli ottavi eliminando il Sassuolo, una partita peraltro giocata fuori casa: naturalmente non partono con i favori del pronostico ma sperano che nei 90 minuti il grande entusiasmo possa portarli a un risultato che per il periodo sarebbe davvero epocale. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Juventus Spal, aspettando la quale possiamo fare qualche rapida valutazione sulle scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA JUVENTUS SPAL STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Spal, come tutte le partite di Coppa Italia, sarà un appuntamento in chiaro per tutti sulla televisione di stato: nel caso specifico è Rai Uno a trasmettere le immagini della partita valida per i quarti di finale, e in assenza di un televisore sarà possibile assistere all’evento anche con il servizio di diretta streaming video fornito dalla stessa emittente, visitando sito o app di Ray Play con dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SPAL

Nelle probabili formazioni di Juventus Spal sono da valutare le scelte di Andrea Pirlo: il quale ha ritrovato De Ligt e potrebbe mandarlo subito in campo al fianco di Bonucci, facendo rifiatare Chiellini e lanciando sulle corsie Cuadrado (o Danilo) e Frabotta, che dunque tornerebbe titolare. Secondo le scelte operate domenica, il tecnico bresciano potrebbe ridare campo a Federico Chiesa (schierato esterno) e Morata che farebbe coppia con Kulusevski, riposo dunque per Cristiano Ronaldo e possibile conferma per Arthur e McKennie, a completare il centrocampo potrebbe quindi essere Ramsey che se la gioca con Rabiot.

Verosimilmente il 3-4-2-1 di Pasquale Marino potrebbe ricalcare le scelte del Mapei Stadium: davanti a Etrit Berisha vedremmo dunque una linea difensiva composta da Spaltro, Vicari e Sernicola con due esterni alti che sarebbero Dickmann e D’Alessandro, che dovranno percorrere tutte le fasce dando una mano anche in difesa. La regia sarà affidata a Murgia, con Missiroli che si posizionerà al suo fianco dandogli una mano; sulla trequarti ci sarà la qualità e la rapidità di Brignola e Federico Di Francesco, la prima punta uscirà dal ballottaggio tra Floccari e Paloschi.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Juventus Spal, pertanto possiamo subito andare a vedere quali siano le previsioni di questo bookmaker per il quarto di finale di Coppa Italia. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 1,19 volte la somma puntata; il segno X che regola il pareggio (si intende anche al 120’, dunque con match deciso ai rigori) porta in dote una vincita corrispondente a 6,75 volte la vostra giocata mentre il segno 2, sul quale puntare per il successo ospite, vale ben 15,00 volte la cifra messa sul piatto.

