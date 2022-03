Diretta/ Juventus Spezia streaming video tv: occasione per Allegri (Serie A)

DIRETTA JUVENTUS SPEZIA: GOLEADA JUVE, TURNO FACILE!

Juventus Spezia, in diretta domenica 6 marzo 2022 alle ore 18.00 presso l’Allianz Stadium di Torino sarà una sfida valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie A. Occasione per Allegri in questa giornata di campionato: la sconfitta dell’Atalanta a Roma e lo scontro tra Napoli e Milan potrebbe non solo mandare i bianconeri in fuga in caso di vittoria, ma continuare ad avvicinare Vlahovic e compagni al podio del campionato, che sembrava lontano qualche settimana fa.

Lo Spezia dopo un momento brillante è reduce da tre sconfitte consecutive, l’ultima contestatissima in casa contro la Roma con un rigore assegnato all’ultimo secondo, con i liguri che devono continuare a guardarsi le spalle in chiave retrocessione. All’andata sofferta ma importante vittoria della Juventus a La Spezia col punteggio di 2-3, rotondo 3-0 per i piemontesi nell’ultimo match interno contro lo Spezia, datato 2 marzo 2021.

DIRETTA JUVENTUS SPEZIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Juventus Spezia di Serie A sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma digitale DAZN. Sarà quindi una diretta streaming video, e per accedere ai contenuti dell’emittente bisognerà essere abbonati al servizio. Per visionare la partita è necessario disporre di una connessione ad internet e dell’applicazione dedicata installata su un dispositivo mobile (smartphone, tablet o PC) o in alternativa, su una Smart Tv. La gara non sarà quindi una delle tre trasmesse in co-esclusiva da Sky Sport.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SPEZIA

Le probabili formazioni della diretta Juventus Spezia, match che andrà in scena all’Allianz Stadium di Torino. Per la Juventus, Massimiliano Allegri schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Szczesny; De Sciglio, Danilo, De Ligt, Lu. Pellegrini; Cuadrado, Locatelli, Arthur, Rabiot; Vlahovic, Morata. Risponderà lo Spezia allenato da Thiago Motta con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Provedel; Ferrer, Erlic, Nikolau, Reca; S. Bastoni, Bourabia Maggiore; Verde, Manaj, Gyasi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Juventus Spezia ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Juventus con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.22, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 6.25, mentre l’eventuale successo dello Spezia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 13.00.

