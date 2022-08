DIRETTA/ Juventus Spezia video streaming tv: il primo incrocio è avvenuto in Serie B

DIRETTA JUVENTUS SPEZIA: I TESTA A TESTA

Passiamo ora ai precedenti per la diretta di Juventus Spezia. A Torino la gara si è disputata prima di oggi in altre tre occasioni di cui una al vecchio Comunale. Sì perché le due squadre si ritrovarono nello stesso campionato nella stagione 2006/07 quella che post Calciopoli aveva visto la Vecchia Signora partire dalla Serie B. Il 10 giugno del 2007 a Torino si giocò un match vinto clamorosamente, anche se a campionato già vinto per i ragazzi di Didier Deschamps, dagli ospiti per 3-2.

Probabili formazioni Juventus Spezia/ Quote: Caldara riuscirà a fermare Vlahovic?

ntusLa gara scatenò l’ira di Antonio Conte ex capitano che sarebbe diventato poi allenatore della Vecchia Signora, il suo Arezzo retrocedeva proprio per la vittoria dei liguri in casa della Juve. Nella prima stagione in A dello Spezia la Juventus vinceva in casa 3-0 con i gol di Morata, Chiesa e Ronaldo nella ripresa dopo un primo tempo piuttosto inutile. Nel finale Galabinov sbagliava anche un calcio di rigore. L’anno scorso il match terminò 1-0 deciso da una giocata al minuto 21 da Morata.

Probabili formazioni Juventus Spezia/ Diretta tv, spazio per Gatti e Kean? (Serie A)

JUVENTUS SPEZIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Dove sarà possibile seguire la sfida in diretta tra Juventus e Spezia? La partita si potrà seguire su Dazn e dunque in streaming video sull’applicazione, scaricabile sia su smartphone che su tablet o anche tramite una Smart Tv. La gara della 4^ giornata di campionato si potrà però seguire anche su Sky per tutti gli abbonati alla pay tv satellitare. Allo stesso modo, lo streaming si potrà vedere su Sky Go, applicazione dedicata e scaricabile sul mobile.

JUVENTUS SPEZIA: FACILE PER LA JUVE…

Juventus Spezia, in diretta mercoledì 31 agosto 2022 alle ore 20-45 presso l’Allianz Stadium di Torino, sarà una sfida valida per la 4^ giornata del campionato di Serie A. C’è solo la vittoria tra le opzioni contemplabili per Max Allegri per proseguire con fiducia il cammino dopo due pareggi consecutivi. Le gare contro Sampdoria e Roma hanno visto i bianconeri sofferenti per le molte assenze, anche se soprattutto il primo tempo contro i giallorossi ha messo in luce alcuni progressi.

DIRETTA/ Spezia Sassuolo (risultato finale 2-2) video tv: solo un pari al Picco!

Lo Spezia è partito con una vittoria contro l’Empoli, quindi dopo la sconfitta a San Siro contro l’Inter è arrivato un pari interno contro il Verona, con la squadra di Gotti già apparsa solida anche se le prime due trasferte in calendario non sono certo delle più agevoli. Il 6 marzo scorso la Juventus ha vinto di misura, col punteggio di 1-0, l’ultima sfida contro lo Spezia in casa, con i liguri che hanno vinto 2-3 la prima sfida in assoluto disputata in casa juventina, il 10 giugno 2007 nel campionato di Serie B.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SPEZIA

Le probabili formazioni della diretta Juventus Spezia, match che andrà in scena all’Allianz Stadium di Torino. Per la Juventus, Massimiliano Allegri schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Szczesny; De Sciglio, Danilo, Bremer, Alex Sandro; Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Miretti, Kostic; Vlahovic. Risponderà lo Spezia allenato da Luca Gotti con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Dragowski; Caldara, Kiwior, Nikolaou; Gyasi, Agudelo, Sala, Bastoni, Reca; Strelec, Nzola.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Juventus Spezia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie A. La vittoria della Juventus con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 6.00, mentre l’eventuale successo dello Spezia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 11.00.











© RIPRODUZIONE RISERVATA