Youth League, Diretta Juventus Sporting Lisbona Primavera, Streaming video tv: bianconeri ancora a secco di vittorie (4 novembre 2025)

DIRETTA JUVENTUS PRIMAVERA SPORTING LISBONA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Eccoci al calcio d’inizio della diretta Juventus Primavera Sporting Lisbona, partita che ha due precedenti visto che le due squadre si erano affrontate nel girone del 2017, una formula diversa da quella odierna e due partite che avevano detto molto male ai bianconeri. La Juventus aveva perso entrambe le volte, e sempre in modo netto: addirittura 1-4 in casa, nel match di andata, il gol di Riccardo Capellini era arrivato dopo un primo tempo da incubo nel quale lo Sporting Lisbona aveva timbrato con la doppietta di un certo Rafael Leao, il rigore di Miguel Luis e la rete di Jovane Cabral.

Diretta/ Napoli Primavera Eintracht (risultato finale 0-0): ancora pareggio! (Youth League, 4 novembre 2025)

Il ritorno si era giocato due settimane più tardi, naturalmente in Portogallo, e purtroppo non era andata diversamente. La sconfitta della Juventus era stata più contenuta, ma solo leggermente: in questo caso era finita 2-0 e ancora una volta Rafael Leao aveva messo il suo timbro sulla partita, poi in pieno recupero Diogo Bras aveva calcato la mano con il raddoppio biancoverde. La speranza è che oggi le cose possano andare diversamente in un cammino di Youth League che per i giovani bianconeri sembra già abbastanza compromesso, ce lo dirà il campo al quale ora ci riferiamo per la diretta Juventus Primavera Sporting Lisbona! (agg. di Claudio Franceschini)

Probabili formazioni Juventus Sporting Lisbona/ Quote: dubbio davanti (Champions League, 4 novembre 2025)

DOVE VEDERE DIRETTA JUVENTUS SPORTING LISBONA PRIMAVERA STREAMING VIDEO

Volete vedere la diretta Juventus Sporting Lisbona Primavera? Allora dovrete accedere al sito della Uefa che trasmette anche in diretta streaming il match.

JUVENTUS SPORTING LISBONA PRIMAVERA, OSPITI IN FORMA

Due formazioni con rendimenti europei talmente opposti. Ecco un breve riassunto della diretta Juventus Sporting Lisbona Primavera, in programma martedì 4 novembre 2025 alle ore 15:00 in casa della compagine bianconera.

La Juventus ha perso tutte e tre le partite di Youth League, il modo peggiore per cominciare la campagna europea. Dal 3-2 subito dal Borussia Dortmund all’1-0 dal Real Madrid, intervallate da un’altra sconfitta di misura con il Villarreal.

DIRETTA/ Cremonese Juventus (risultato finale 1-2): accorcia Vardy! Serie A, 1 novembre 2025

Lo Sporting Lisbona sta andando nettamente meglio come dimostrano i 7 punti in 3 partite e dunque l’imbattibilità costruita nelle sfide vinte con Kairat Almaty e Marsiglia intervallate dal pareggio per 1-1 col Napoli.

LE PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SPORTING LISBONA PRIMAVERA

La Juventus Primavera giocherà con il modulo 3-5-2 con Huli in porta, difeso da Bamballi, Rizzo e Verde. Agiranno da esterno Finocchiaro e Contarini con Merola, Boufandar e Mazur mentre in attacco coppia Elimoghale e Lopez.

Lo Sporting Lisbona Primavera invece predilige l’assetto tattico 4-3-3 con Gouveia tra i pali, protetto dal quartetto Blocca, Lee, Taibo Dominguez e Grombahi. A centrocampo spazio per Camacho, Felicissimo e da Silla. In avanti Goncalves, Silva e Badfdil.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE JUVENTUS SPORTING LISBONA PRIMAVERA

Lo Sporting Lisbona è favorito per questo incontro a 1.67 contro i 3.80 della Juventus e il pareggio a 4. Gol e No Gol rispettivamente a 1.56 e 2.23.