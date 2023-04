DIRETTA/ Juventus Sporting Lisbona streaming video tv: due sfide tirare sei anni fa

DIRETTA JUVENTUS SPORTING LISBONA: I TESTA A TESTA

Abbiamo soltanto due precedenti per la diretta di Juventus Sporting Lisbona, che sono quelli andati in scena nell’autunno 2017 per il girone di Champions League. Si era trattato di due gare consecutive, perché parliamo di terza e quarta giornata secondo la formula consueta dettata dalla UEFA: la Juventus era quella che avrebbe sfiorato il grande colpo al Bernabeu, rimontando lo 0-3 di Torino ma facendosi fermare dal rigore dibattutissimo a tempo scaduto. All’Allianz Stadium era stata una faticaccia: sotto per effetto dell’autorete di Alex Sandro.

I bianconeri avevano pareggiato alla mezz’ora con una punizione di Miralem Pjanic ma poi avevano dovuto aspettare il minuto 84 per vincere grazie al colpo di testa di Mario Mandzukic. All’Alvalade lo Sporting Lisbona, che era allenato da Jorge Jesus, aveva ancora segnato per primo con Bruno César: la Juventus aveva inseguito un pareggio che sarebbe stato molto importante per il passaggio del turno, e alla fine l’aveva trovato con Gonzalo Higuain. Le due partite risalgono certamente a quasi sei anni fa, ma ci dicono che qualificarsi alla semifinale di Europa League per la squadra di Massimiliano Allegri sarà tutt’altro che semplice… (agg. di Claudio Franceschini)

JUVENTUS SPORTING LISBONA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

La diretta Juventus Sporting Lisbona ritorno dei quarti di finale di Europa League, sarà visibile sui canali Sky oppure attraverso la piattaforma Dazn come tutte le altre sfide della seconda competizione europea per importanza. Inoltre, sarà possibile vedere l’incontro Juventus Sporting Lisbona in diretta streaming video sulle applicazioni di Dazn, visibile su tutti i dispositivi mobili oltre che su console di gioco, e su Sky Go. Per entrambe le alternative, bisognerà naturalmente essersi dotati di abbonamento.

JUVENTUS SPORTING LISBONA: AVVERSARIO OSTICO!

Juventus Sporting Lisbona, in diretta giovedì 13 aprile 2023 alle ore 21.00 presso l’Allianz Stadium di Torino, sarà una gara valida per l’andata dei quarti di finale di Europa League. Test portoghese per la Vecchia Signora, tra le principali candidate alla vittoria finale della competizione europea. Ma guai a sottovalutare i biancoverdi…

La Juventus nei turni precedenti ha superato agilmente i francesi del Nantes e i tedeschi del Friburgo. Arriva però a questo appuntamento dal brutto ko in campionato contro la Lazio. Lo Sporting Lisbona, invece, ai sedicesimi ha superato i danesi del Midtjylland, mentre agli ottavi ha avuto la meglio sull’Arsenal di Arteta.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SPORTING LISBONA

Allegri e Amorin alle prese con gli ultimi ballottaggi del caso, è il momento di andare a scoprire le probabili formazioni della diretta Juventus Sporting Lisbona. Partiamo dai bianconeri, il modulo è il collaudato 3-5-2: Szczesny, Danilo, Bremer, Alex Sandro, Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic, Di Maria, Vlahovic. Passiamo adesso alla compagine lusitana, in campo con il consueto 3-4-3: Adan, St. Juste, Diomande, Inacio, Esgaio, Goncalves, Essugo, Matheus Reis, Edwards, Paulinho, Trincao.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

La Juventus ha i favori del pronostico sullo Sporting Lisbona secondo i bookmakers. Andiamo a conoscere le quote per le scommesse di Eurobet: la vittoria della Juventus è a 1,85, il pareggio è a 3,35, mentre il successo dello Sporting Lisbona è a 4,50. L’Under 2,5 è a 1,58, mentre l’Over 2,5 è a 2,25. Infine Gol e No Gol rispettivamente a 2,00 e 1,72.











