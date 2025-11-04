Diretta Juventus Sporting, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dall'Allianz Stadium per la quarta giornata di Champions League 2025/2026.

DIRETTA JUVENTUS SPORTING LISBONA (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI!

Ci sono quattro precedenti che ci accompagnano alla diretta Juventus Sporting Lisbona, tutti in verità piuttosto recenti nonostante la tradizione di entrambi i club sia notevole. Fino al 2017 bianconeri e lusitani non si erano mai incrociati, un digiuno che terminò nella fase a gironi della Champions League 2017-2018: la Juventus vinse per 2-1 all’andata in casa mercoledì 18 ottobre 2017, poi il 31 ottobre ci fu il match in Portogallo che terminò invece con un pareggio per 1-1. Vittoria della Juventus a Torino e pareggio a Lisbona anche nell’aprile 2023, erano i quarti di finale di Europa League e i bianconeri conquistarono un posto in semifinale vincendo per 1-0 allo Stadium giovedì 13 aprile 2023 e pareggiando per 1-1 in casa dello Sporting sette giorni più tardi.

Di conseguenza finora nella storia la Juventus ha sempre vinto in casa contro i biancoverdi, i buoni auspici ci sono tutti però adesso naturalmente bisogna trasformarli in realtà nella diretta Juventus Sporting Lisbona: leggiamo le formazioni ufficiali e poi si gioca! JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, K. Thuram, McKennie; F. Conceiçao, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Luciano Spalletti SPORTING LISBONA (4-2-3-1): Rui Silva; Vagiannidis, O. Diomandé, Gonçalo Inacio, M. Araujo; Hjulmand, Joao Simoes; Quenda, Trincao, Pedro Gonçalves; Ioannidis. Allenatore: Rui Borges (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA JUVENTUS SPORTING INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Le piattaforme che trasmetteranno la diretta Juventus Sporting in streaming sono due: Now Tv e Sky, tramite l’applicazione Sky Go. Chi volesse seguire l’incontro di Champions League in televisione potrà invece farlo sintonizzandosi sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252.

JUVENTUS SPORTING, ANCORA A SECCO DI SUCCESSI

Comincerà alle ore 21:00 di martedì 4 novembre 2025 la diretta Juventus Sporting. Presso l’Allianz Stadium di Torino i bianconeri proveranno ad ottenere il primo successo stagionale nella Champions League 2025/2026 sotto la nuova guida di mister Luciano Spalletti, già vincente all’esordio in campionato contro la Cremonese.

Adesso per il tecnico di Certaldo spetta il debutto europeo con la Vecchia Signora che con il suo predecessore era riuscita a pareggiare contro il Borussia Dortmund ed il Villarreal per poi perdere contro il Real Madrid di misura per 1 a 0 al Bernabeu nell’ultimo turno disputato prima di questa quarta giornata.

La Juve si trova dunque a quota due nella classifica del torneo continentale in compagnia di altre cinque squadre che hanno racimolato lo stesso bottino. Un po’ più in alto troviamo invece lo Sporting di Lisbona, dodicesimo con i suoi sei punti condivisi in questo caso con altri sei club, allenato da Rui Borges vincitore lo scorso anno di campionato e Coppa nazionale.

I biancoverdi hanno saputo imporsi subito per 4 a 1 contro il Kairat Almaty ed arrivano dal successo per 2 a 1 sull’Olympique Marsiglia sebbene abbiano rimediato una sola sconfitta proprio contro una formazione italiana, ovvero il Napoli. I portoghesi sperano di concludere in maniera differente questa seconda trasferta italiana dopo il KO rimediato al Maradona.

DIRETTA JUVENTUS SPORTING, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Juventus Sporting: al debutto europeo con la sua nuova squadra mister Spalletti potrebbe puntare sul modulo 3-4-2-1 con Di Gregorio portiere titolare, Kalulu, Gatti e Koopmeiners a comporre il resto della difesa; Cambiaso, Locatelli, Thuram e Kostic nel mezzo; Conceicao e Yildiz a svariare dietro all’unica punta vera e propria che sarà Vlahovic. Il tecnico Rui Borges dovrebbe invece scegliere di utilizzare un 4-2-3-1 con Rui Silva fra i pali, Araújo, Debast, Inácio e Vagiannidis nelle retrovie; Hjulmand e João Simões in mediana; Pedro Goncalves, Francisco Trincao e Quenda trequartisti a supporto del centravanti Suárez.

DIRETTA JUVENTUS SPORTING, LE QUOTE

Il fattore campo potrebbe essere maggiormente determinante rispetto alla situazione di classifica ed al rendimento avuto finora in Europa per stabilire una squadra favorita per la vittoria secondo le quote dei bookmakers nella diretta Juventus Sporting. Stando ad esempio a Sisal possiamo notare che i bianconeri hanno diverse chances in più di raggiungere il successo con il segno 1 posto a 1.95 mentre se andiamo a vedere il 2 quotato a 4.00, equivalente al trionfo degli ospiti, si può dire che i portoghesi dovranno darsi da fare per far loro i tre punti in palio. Più facile che l’incontro si concluda piuttosto in parità con l’x pagato a 3.50.