Diretta Juventus Standard Liegi/ Streaming video tv: l’ultima amichevole del 2022!

DIRETTA JUVENTUS STANDARD LIEGI: ULTIMO TEST PER ALLEGRI!

Juventus Standard Liegi è in diretta dalla Continassa, il centro sportivo dei bianconeri, alle ore 14:30 di venerdì 30 dicembre: i bianconeri chiudono il loro 2022 con un’altra amichevole, che arriva a meno di una settimana dalla ripresa ufficiale della stagione, che avverrà con la trasferta sul campo della Cremonese. Una Juventus che a differenza delle altre squadre non ha giocato troppo: i nazionali ai Mondiali erano tanti, dunque con il resto del gruppo si è scelto di allenarsi regolarmente disputando solo tre test. Nel primo, come ricorderete, la Juventus ha vinto all’Emirates contro l’Arsenal, con tanti giovani in campo.

Poi i bianconeri sono tornati immediatamente alla Continassa per sfidare il Rijeka e ora, otto giorni dopo, ecco l’ultima sfida di un anno solare che per la Vecchia Signora è stato particolarmente difficile, ma che almeno in campionato si è chiuso con il segno positivo. Sarà ora molto interessante vedere come andranno le cose nella diretta di Juventus Standard Liegi; mentre aspettiamo che si giochi facciamo una rapida valutazione sulle scelte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA JUVENTUS STANDARD LIEGI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Standard Liegi dovrebbe essere fornita da Zona DAZN: sicuramente questa partita amichevole dei bianconeri godrà della trasmissione da parte della piattaforma cui bisognerà essere abbonati, e potrebbe appunto andare in onda sul canale che trovate al numero 214 del bouquet di Sky (naturalmente serve essere clienti anche della televisione satellitare). In alternativa il match sarà visibile in diretta streaming video, come di consueto, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure una smart tv che si spossa connettere a internet.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS STANDARD LIEGI

Per la diretta Juventus Standard Liegi Massimiliano Allegri potrebbe riproporre alcuni dei giocatori che sono tornati dai Mondiali: i principali indiziati sono Szczesny, che potrebbe dunque riprendere il posto tra i pali, e i due serbi Kostic e Vlahovic anche se l’attaccante resta da valutare nelle sue condizioni. In difesa potrebbe tornare Bonucci, eventualmente con Gatti e Rugani ai suoi lati; Kostic può giocare esterno a sinistra con Cuadrado sull’altro versante, in mezzo spazio ai tre italiani Miretti, Locatelli e Fagioli mentre davanti, in assenza di Vlahovic, possono agire Kean e Federico Chiesa ma anche Milik.

Lo Standard Liegi di Ronny Deila dovrebbe disporsi con una sorta di 3-3-3-1, che poi di fatto è un 3-4-3: avremo dunque Balikwisha e Zinckernagel, i laterali alti, che partiranno sulla linea di trequarti ma poi si alzeranno per fare compagnia al centravanti Stipe Perica (vecchia conoscenza del calcio italiano), mentre in mezzo arretra Alzate che si posiziona al fianco di Raskin, con Fossey e Donnum che possono fare gli esterni puri. In difesa invece dovremmo vedere Dussenne, Laifis e Bokadi schierati in linea, mentre il portiere dello Standard Liegi sarà verosimilmente Bodard.











