DIRETTA JUVENTUS TORINO PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

È tempo di derby con la diretta Juventus Torino Primavera: i bianconeri sono tornati a perdere dopo due vittorie consecutive, decisamente sanguinoso il ko con la Roma maturato nel recupero e in inferiorità numerica ma possiamo anche dire che sia lo specchio di una seconda metà di stagione non troppo brillante, perché dopo quattro vittorie consecutive tra metà dicembre e l’inizio di gennaio la Juventus ha faticato a battere l’Udinese in casa, ha superato il Cesena rimontando da 1-3 e ha vinto bene solo contro il Lecce, ma per contro ha anche perso quattro partite pareggiandone due e dunque è decisamente calata.

Diretta Torino Verona Primavera/ Streaming video tv: i playoff sono ormai lontani (23 febbraio 2025)

Situazione ancora più grigia per un Torino che avrebbe le forze per tornare nelle prime posizioni della classifica, ma sta faticando enormemente: nel solo girone di ritorno ha già perso quattro volte di cui due in casa, nell’ultima giornata lo 0-5 contro il Verona è stato clamoroso e abbiamo appena 8 punti nella seconda parte del campionato, in altrettante giornate, con una media per nulla soddisfacente. Tuttavia il derby resta il derby e dunque le cose possono girare, questo però vale anche per la Juventus e allora che a parlare sia il campo, perché la diretta Juventus Torino Primavera sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Torino Milan (risultato finale 2-1): la decide Gineitis! (Serie A, 22 febbraio 2025)

DIRETTA JUVENTUS TORINO, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Juventus Torino del campionato Primavera andrà in onda in chiaro su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre, e in streaming sul sito Sportitalia.

VERSO IL DERBY

La diretta Juventus Torino andrà in onda il 1° marzo alle ore 13, in un derby sempre carico di emozioni, ma dove questa volta la posta in palio non è altissima in termini di classifica. I bianconeri infatti occupano la sesta posizione con 43 punti, al momento appena dentro la zona playoff, ma devono migliorare la fase difensiva: se da un lato l’attacco funziona, con ben 53 reti segnate, dall’altro la squadra di Montero ha subito 45 gol, un numero eccessivo per una squadra che punta in alto.

DIRETTA/ Juventus U23 Giugliano (risultato finale 0-0): occasioni ma zero gol (Serie C, 22 febbraio 2025)

Il Torino, invece, è undicesimo con 36 punti, in una posizione tranquilla ma ancora con la possibilità di scalare qualche posizione. Entrambe le squadre arrivano da una sconfitta: la Juve ha perso di misura contro la Roma capolista, mostrando comunque una buona prestazione, mentre il Torino è reduce da una pesantissima battuta d’arresto per 5-0 contro il Verona. Proprio questa debacle potrebbe spingere i granata a cercare una reazione immediata, mentre la Juventus vorrà tornare al successo per consolidare la propria posizione playoff.

JUVENTUS TORINO, LE PROBABILI FORMAZIONI

La Juventus di Montero, in cerca di una vittoria importante, si affiderà a Zelezny tra i pali, con una linea difensiva solida composta da Pagnucco, Martinez, Verde e Savio. In mezzo al campo spazio a Ngana e Boufander dietro il tridente sulla trequarti che sarà formato da Merola, Crapisto e Amaradio a supporto dell’unica punta Pugno.

Il Torino di Scurto risponderà con Siviero tra i pali, difesa a quattro con Marchioro, Olsson, Mullen e Kryzanowski. A centrocampo Jatta, Dalla Vecchia e Djalo cercheranno di arginare la manovra bianconera, mentre Perciun supporterà il duo offensivo formato da Franzoni e Gabellini.