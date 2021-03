Diretta Juventus Torino primavera/ Streaming video tv: derby bollente! (14^ giornata)

DIRETTA JUVENTUS TORINO PRIMAVERA: CHE DERBY!

Juventus Torino primavera, diretta dall’arbitro Mario Cascone, è la sfida per la 14^ giornata del primo campionato giovanile nazionale: fischio d’inizio fissato per le ore 17.00. Siamo pronti a dare il via a quello che è un nuovo brillante turno infrasettimanale per il campionato primavera 1 e big match che non possiamo perderci è certo questo derby della Mole in forma Under 19. Con la diretta tra Juventus e Torino primavera poi siamo sicuri di vivere una partita bollente e non solo per la rivalità tra i due club: non scordiamo infatti che nella 14^ giornata sono stati messi in palio punto fondamentali per Bonatti come pure per Cottafava. Ricordiamo infatti che per la Vecchia signora è momento delicato questo: dopo due pareggi di fila è arrivata una bella vittoria con i Viola ma di seguito anche un tremendo KO contro la Spal, che ha ridimensionato il tentativo di scalata alle vetta dei bianconeri. Per la Juventus primavera è tempo di dimostrare di avere reali ambizioni di scudetto e dunque cominciare a risalire in classifica. Servirà fare oggi bottino pieno anche per i granata, che avendo saltato pure un match solo pochi giorni fa con l’Empoli, dimostrano un certo ritardo nel campionato. La squadra del Toro, con un pari e un KO (rispettivamente contro Bologna e Genoa) come ultimi risultati, sta facendo ben fatica e la 14^ posizione in classifica, in piena zona rossa, non è affatto confortevole. Sarà un derby davvero da non perdersi.

DIRETTA JUVENTUS TORINO PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Torino Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito Internet oppure l’applicazione.

LE PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS TORINO PRIMAVERA

Per le probabili formazioni della diretta tra Juventus e Torino primavera, ci pare senza dubbio complicato immaginare quali saranno le mosse di Mister Bonatti, diviso tra la necessità di vincere il derby e dunque di affidarsi ai suoi migliori e quella di fare un po’ di turnover, visto il fitto calendario. Fissato comunque il solito 4-2-31-, ecco che tra i bianconeri dovremmo rivedere pronti dal primo minuto in difesa Riccio e Mulazzi, accompagnati però da Bikien e Leo. Per la mediana dovrebbe essere riconferma del duo con Pisapia e Omic, mentre sarà Sekulov ad agire dal primo minuto sulla trequarti. Nell’attacco bianconero ecco pronto Cerri in prima punta: sull’esterno Bonetti e Maressa contendono le maglie da titolari a Iling e Soulè. Nessun problema invece per Cottafava e i granata, tenuto conto che il Torino lo scorso fine settimana non ha giocato e dunque i giocatori sono più freschi. Fissato dunque il 3-4-1-2 come modulo di riferimento, oggi pomeriggio rivedremo Celesia, Portanova e Spina in difesa, come pure Kryeziu e Continella al centro del reparto avanzato: Greco e Todisco completeranno il centrocampo del Toro. Per l’attacco poi si farà avanti Horvath per la trequarti e sostegno delle due punte Vianni e Cancello (anche se Lovaglio e Gyimah rimangono a disposizione dal primo minuto.

QUOTE E PRONOSTICO

Benchè il Toro approdi ala 14^ giornata di campionato più riposato, è ai bianconeri che concediamo il favore del pronostico, alla vigilia del big match. Il portale Snai poi per l’1×2 del derby ha segnato a 1.60 il successo della Juventus primavera, contro il più alto 5.25 per la vittoria del Torino primavera: il pareggio è stato dato a 3.65.



